В Россельхознадзоре назвали причину массовой гибели фазанов на Кубани

Причиной массовой гибели северокавказского фазана в Ейском районе стала отрава для полевых грызунов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

С 20 по 26 ноября 2022 года возле балки Глубокой Ейского района зафиксировали массовую гибель фазанов. Трупы птиц были отправлены в Краснодарскую межобластную ветеринарную лабораторию для исследования.

«При вскрытии обнаружены множественные кровоизлияния в подкожную клетчатку, мышцы, скопление несвернувшейся крови под капсулами печени, селезенки, в брюшной и грудной полости. На основании характерной патологоанатомической картины было сделано предположение об отравлении антикоагулянтами — ядами, препятствующими свертыванию крови и используемыми для уничтожения грызунов»,— отметили в Россельхознадзоре региона.

В ведомстве напомнили, как закладывать ядовитые приманки, а также об ответственности при причинении вреда окружающей среде. Нарушителей могут привлечь к административной и уголовной ответственности, а также к выплате компенсации за ущерб, нанесенный объектам животного мира.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что причиной массовой гибели зайца-русака и северокавказского фазана сразу в нескольких районах Кубани стала отрава для мышей.

Альбина Баразгова

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