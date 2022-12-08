Михаил Дагбаш стал начальником управления муниципального контроля Краснодара

Начальником управления муниципального контроля администрации Краснодара стал Михаил Дагбаш. Его назначение на должность согласовали депутаты на 50-м внеочередном собрании гордумы Краснодара.

Михаил Дагбаш родился в 1992 году в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи. Он окончил КубГАУ по специальности «промышленное и гражданское строительство», а также магистратуру по направлению «Юриспруденция».

С 2014 по 2017 год он занимал различные должности в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Краснодара. С 2017 года Михаил Дагбаш работал ведущим специалистом сектора по Прикубанскому внутригородскому округу города в отделе комплексных проверок. До назначения на новую должность он был заместителем начальника управления, начальником отдела комплексных проверок в управлении муниципального контроля.

По данным декларации доходах, Михаил Дагбаш в 2021 году заработал более 1 млн руб. Он имеет в долевой собственности половину земельного участка площадью 804,6 кв. м и половину дома площадью 342,2 кв. м.

Татьяна Ручкина

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