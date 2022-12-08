«Агрокомплекс» начнет выращивать на Кубани овощи и грибы

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» учредил в Краснодарском крае ООО «Кристалл-Агро 2», которое будет выращивать грибы и овощи. Информация об этом размещена в «СПАРК-Интерфакс».

По данным системы, компания зарегистрирована 6 декабря в станице Новодонецкой с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Компания будет заниматься выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Руководителем предприятия является Алексей Крюков.

Предприятие полностью принадлежит фирме «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева», которой владеет семья бывшего губернатора и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Компания также зарегистрирована в 1993 году в Выселковском районе Краснодарского края. Руководителем является Елена Хворостина. В прошлом году выручка компании составила 71,8 млрд руб., чистая прибыль — 8,6 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», до конца года в Краснодаре планируют сдать в эксплуатацию Центр по выращиванию грибов с объемом инвестиций около 1 млрд руб. Строительством занимается тепличный комплекс «Зеленая линия», который принадлежит розничной сети «Магнит» и располагается в Динском районе.

Татьяна Ручкина

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