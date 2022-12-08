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С начала года на Кубани из оборота изъяли более 800 тысяч фальшивых купюр

С начала 2022 года полицейские в Краснодарском крае изъяли из оборота более 800 тыс. фальшивых купюр. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Наиболее распространенный способ сбыта фальшивых купюр, по данным полиции, фиксируется в розничной торговле.

В отношении изготовителей и сбытчиков поддельных банкнот за этот период возбуждено около тысячи уголовных дел. Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции региона уже задержано 17 сбытчиков фальшивых банкнот и 25 фальшивомонетчиков. К уголовной ответственности привлечено 49 нарушителей.

По данным ведомства, чаще всего подделывают банкноты номиналом в 2 и 5 тыс. руб. Как отмечают эксперты, отличить фальшивку от оригинала невооруженным глазом трудно, но возможно. Так, при изготовлении поддельных банкнот преступники используют пергаментную бумагу и склеивают ее из двух частей. При долгом использовании такие купюры начинают расслаиваться. Кроме этого, специалисты рекомендуют проверять купюры на наличие водяных знаков на купюрах и защитных нитей.

За изготовление, хранение, перевозку и сбыт поддельных денег Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Дмитрий Нестеренко

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