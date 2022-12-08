За три года инвестиции в туротрасль Кубани увеличились в 10 раз

За последние три года объем инвестиций в туристическую отрасль Краснодарского края вырос в 10 раз. Сейчас в регионе реализуют 39 инвестпроектов на 290 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Как отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев на церемонии награждения победителей конкурса лидеров туриндустрии «Курортный Олимп – 2022», за счет реализуемых проектов на Кубани появятся новые гостиницы и санатории. Они дадут 16 тыс. рабочих мест и дополнительные возможности для туристов.

«Запрос на качественный и комфортный отдых продолжает расти. Значит, и нам год от года нужно становиться лучше. Развивать курорты, сохраняя то, что подарено природой. Мы последовательно защищаем особо ценные территории, остановили бесконтрольную застройку и принимаем новые генеральные планы курортных городов»,— отметил Вениамин Кондратьев.

В 2022 году Краснодарский край получил 780 млн руб. по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». За эти средства в регионе реализуют более 90 проектов, в том числе строят круглогодичные бассейны и модульные гостиницы, обустраивают пляжи и новые туристические маршруты, а также создают аудиогиды и электронные путеводители по курортам.

С начала года Краснодарский край посетили более 16,7 млн человек. По итогам года регион планирует принять 17 млн туристов, что соответствует уровню рекордного 2019 года.

Татьяна Ручкина

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