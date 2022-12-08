Двух жителей Севастополя задержали за шпионаж в пользу Украины

Двух жителей Севастополя задержали по подозрению в шпионаже в интересах службы безопасности Украины. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Как установили сотрудники ведомства, одного из подозреваемых в 2016 году завербовала СБУ. После начала спецоперации РФ на территории Украины в феврале 2022 года мужчина за деньги передавал украинской спецслужбе сведения об объектах ФСБ России. В текущем году севастополец привлек к незаконной деятельности своего знакомого, который собирал данные и передавал их спецслужбам Украины с помощью мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена). В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Анастасия Донскова

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