Nordgold получил разрешение от Буркина-Фасо на использование золотого рудника

Правительство Буркина-Фасо предоставило российской золотодобывающей компании Nordgold разрешение на промышленную эксплуатацию крупного золотого рудника в местной коммуне Корсиморо, сообщает агентство AIB. Запасы месторождения оцениваются в 1,5 млн тонн руды.

«Правительство Буркина-Фасо предоставило в среду по итогам заседания Совета министров разрешение на промышленную эксплуатацию крупного золотого рудника компании Nordgold Yimiougou (Эмиугу, провинция Буркина-Фасо) в коммуне Корсиморо»,— говорится в материале агентства.

В тексте поясняется, что площадь месторождения составляет более 31,44 кв. км. Договор об эксплуатации объекта рассчитан на четыре года. В июне Nordgold предпринимателя Алексея Мордашова был включен в SDN-лист Минфина США, после чего ведомство выдало генеральную лицензию на сделки с компанией до 31 августа текущего года. Впоследствии золотодобытчику удалось продать контрольную долю в активе во Французской Гвиане.

О положении Nordgold после введения санкций — в материале «Ъ» «Nordgold не поднялся на Montagne d`Or».

Андрей Сапожников