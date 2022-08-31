Nordgold не поднялся на Montagne d'Or

Находящийся под американскими санкциями Nordgold продал контрольную долю в золотодобывающем активе во Французской Гвиане Montagne d'Or за $77 млн. Покупателем выступил партнер Nordgold по этому проекту Orea Mining, который сомневался, что Nordgold в нынешних обстоятельствах сможет выполнять функции оператора проекта. У Nordgold остается еще несколько активов за пределами России, но компания пока не собирается от них отказываться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Золотодобывающая компания Nordgold договорилась с Orea Mining о продаже доли 55,01% в совместном предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане. В сообщении Nordgold говорится, что Orea выплатит $77 млн, необходимых для начала строительства рудника мощностью 100 тыс. унций в год после получения всех необходимых разрешений и согласований. Контролирующим акционером Nordgold с долей 52% является Марина Мордашова, мать детей Алексея Мордашова. Сам господин Мордашов, Марина Мордашова, их сыновья Никита и Кирилл, а также крупнейшие активы бизнесмена включены в SDN-лист США.

Nordgold начал инвестировать в Montagne d’Or в 2013 году, добыча на проекте еще не началась. На сайте российской компании сообщалось, что доказанные и вероятные запасы Montagne d’Or в соответствии со стандартом NI 43-101 оцениваются в 2,75 млн унций золота (54,11 млн тонн руды со средним содержанием золота 1,58 г/т). Минеральные ресурсы составляют 4,81 млн унций золота.

В июне, когда российская компания была включена в SDN-лист, Orea сообщала, что пока не понимает, в какой степени санкции повлияют на способность Nordgold выполнять функции оператора проекта. 30 июня Orea объявила о начале переговоров с Nordgold о покупке доли Montagne d’Or. В своей отчетности на тот момент Orea оценила стоимость своей доли в Montagne d’Or как нулевую из-за санкций. При этом, как уточнили в российской компании, Nordgold по-прежнему владеет 7–8% акций самой Orea Mining.

Nordgold имеет активы не только в России, но и в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо, поэтому санкции США в отношении нее особенно чувствительны. OFAC до 31 августа разблокировал бумаги «Северстали» и Nordgold, что позволит американским финансовым институтам выйти из них.

Сам Алексей Мордашов ищет возможность вывести свои активы из-под санкций и, по данным WSJ, рассматривает возможности реструктуризации бизнеса. Как утверждают собеседники WSJ, один из вариантов предполагает, что Алексей Мордашов передаст 50% своих долей в траст под доверительным управлением, а остальные 50% — в фонд, который будет направлять прибыль на неназванные проекты, способствующие реализации целей ООН.

77 миллионов долларов может получить Nordgold за свою долю в золотодобывающем проекте в Гвиане.

Nordgold не публиковал отчетность после ввода санкций. «Северсталь» за первое полугодие выпустила 5,3 млн тонн стали, что на 7% меньше, чем годом ранее. «У нас резко просел объем производства в лесном бизнесе, у нас заметно просел в стали. Если в лесном 80% падение производства, в стали — где-то 25–30%... Мы стараемся восстановить цепочки — и экспортные, и импортные. Наша главная задача — выстоять и сохранить»,— говорил Алексей Мордашов во время ПМЭФ (цитата по Reuters).

Говорить о полной продаже зарубежных активов Nordgold преждевременно, считает руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его словам, у компании стабильно работают рудники Bissa, Bouly, Lefa и Taparko. «Продажа доли в Montagne d'Or продиктована скорее ограниченностью возможностей для компании финансировать развитие зарубежного проекта. Более того, на фоне сдержанных цен на золото и растущей стоимости добычи проект не является достаточно привлекательным»,— говорит аналитик. По словам Сергей Гришунина, содержание металла составляет 1,6 грамма на тонну, что предполагает, скорее всего, использование кучного выщелачивания, которое может дать более скромный выход металла в ходе реальной эксплуатации.

Евгений Зайнуллин