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Доходы росли нереально

Повышение зарплат в Сибири «съела» инфляция

Реальные доходы жителей Сибири по итогам трех кварталов 2022 года снизились во всех регионах, кроме Красноярского края. Падение, несмотря на высокие темпы инфляции, на большей части территорий оказалось меньше, чем в пандемийном 2020 году. Повышение зарплат (на 12–16%), которое хоть и было нивелировано ростом цен, позволило затормозить снижение реальных доходов в среднем до 1,7%. Эксперты прогнозируют, что из-за значительно подросших в четвертом квартале тарифов ЖКХ и инфляции по итогам года доходы жителей Сибири снизятся на 3,5–4,5%.

Реальные доходы жителей Сибирского федерального округа в январе-сентябре 2022 года в среднем оказались на 1,7% ниже, чем за тот же период 2021 года

Реальные доходы жителей Сибирского федерального округа в январе-сентябре 2022 года в среднем оказались на 1,7% ниже, чем за тот же период 2021 года

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Реальные доходы жителей Сибирского федерального округа в январе-сентябре 2022 года в среднем оказались на 1,7% ниже, чем за тот же период 2021 года

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Реальные доходы жителей Сибирского федерального округа (СФО), которые Росстат рассчитывает с учетом инфляции, в январе-сентябре 2022 года в среднем оказались на 1,7% ниже, чем за тот же период 2021 года. Исключением стал Красноярский край, где этот показатель вырос на 0,5% на фоне увеличившихся на 15,8% (до 38 419 руб.) среднедушевых доходов. В других регионах Сибири зарплаты тоже росли (в среднем на 12–14%), но это не позволило нивелировать инфляцию. В СФО она в сентябре 2022 года была на 10,7 п.п. выше, чем в декабре 2021 года. Годовая инфляция в СФО в сентябре замедлилась до 14,26%.

Наибольшее снижение доходов в Сибири, по данным Росстата, по итогам трех месяцев 2022 года отмечено в республиках Алтай и Хакасия. Реальные доходы населения в этих регионах снизились на 5,2%. В Туве, Иркутской и Новосибирской областях падение оказалось наименьшим — 0,5%, 0,6% и 1,3% соответственно.

Во многих регионах СФО расходы населения с начала года росли быстрее общих (не реальных) доходов, что привело к снижению денежных сбережений населения. Так, по данным Томск­стата, жители Томской области в январе-сентябре 2022 года израсходовали на покупку товаров и оплату услуг 282,3 млрд руб. (+18,3% к январю-сентябрю 2021 года). В итоге за этот период показатель сбережений населения уменьшились на 4,8 млрд руб., или 168,2%.

Вместе с тем в большинстве регионов СФО снижение реальных доходов населения не достигло значений пандемийного 2020 года. Тогда в среднем по округу они упали на 2,4%. В пандемию, помимо роста инфляции, существенно сократились и сами доходы граждан (не реальные), так как многие из них были вынуждены уйти на карантин без возможности удаленной работы, особенно в регионах, объясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Также падали доходы у малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, так как они во многом зависят от продажи товаров и услуг, которые просели в пандемию на фоне локдаунов. А в текущем году население, МСБ, ИП и самозанятые продолжали работать и получать заработную плату или прибыль, но реальные доходы упали именно из-за роста инфляции до двузначных значений»,— считает он. Эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин также отмечает, что на снижение доходов в 2020 году и сейчас влияли разные факторы. По его словам, два года назад это явление было вызвано по большей части коронавирусными ограничениями в экономике, простоем ряда предприятий и ростом безработицы — в октябре 2020 года она составляла 7,9%. «В октябре текущего года ситуация на рынке труда гораздо лучше — средний уровень безработицы в СФО составил 4%»,— пояснил эксперт.

Младший директор по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских отмечает, что в третьем квартале 2022 года реальные денежные доходы в СФО «просели» сильнее, чем два года назад. «Возникшие в начале 2022 года риски ухудшения ситуации на рынке труда в регионах были минимизированы своевременной поддержкой государства в первом полугодии»,— считает эксперт. Она привела в пример субсидирование организаций, которые наняли уволенных граждан, рост предложений по переобучению по востребованным на локальном рынке труда профессиям, а также социальные выплаты, льготное кредитование, ограничения на банкротства физических лиц и ряд других мер. «В конце третьего квартала 2022 года были внесены коррективы в законодательство для защиты трудовых прав мобилизованных сотрудников, а также предложены варианты поддержки их семей. Приведенный перечень поддержки постоянно расширяется в соответствии с возникающими вызовами, и фактическое осуществление этих мер в определенной степени позволяет нивелировать негативные эффекты текущих условий, сохраняя покупательную способность населения на приемлемом уровне»,— полагает госпожа Тирских.

По ее мнению, господдержка сказывается на общем уровне доходов населения и падение реальных доходов населения Сибири по итогам года не превысит 2%. При этом наибольшее снижение, полагает госпожа Тирских, стоит ожидать в республиках Алтай и Хакасия, а также в Кемеровской области. Она отметила, что на Алтае зафиксирован самый высокий уровень инфляции среди регионов СФО — 13,1%. Хакасия и Кузбасс, по мнению эксперта, подвержены более серьезным рискам ухудшения ситуации, так как являются «угольными» регионами и пострадали из-за введенных международных экономических санкций — индекс промышленного производства за 10 месяцев там составил соответственно 90,5% и 94,4% к аналогичному периоду прошлого года.

По оценке Freedom Finance Global, падение реальных располагаемых доходов (рассчитываются после уплаты налогов и оплаты услуг ЖКХ) населения Сибири по итогам года может составить 3,5–4,5%, так как годовая инфляция в РФ составит порядка 12–13%, а недавно в регионах еще и увеличили тарифы ЖКХ.

Дарья Решетникова

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