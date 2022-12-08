«Либерализм умер, а либералы, к сожалению, еще нет»

В Новосибирске состоялся первый Сибирский форум Всемирного русского народного собора (ВРНС) «Россия в XXI веке: Национальная идеология и традиционные ценности». Выступающие заявили, что ждут от форума конкретных решений, укрепляющих морально-нравственные основы. Но его участники, призвав ставить в известность правоохранительные органы о «любых проявлениях деструктивной идеологии», сосредоточились на идее запретить телепередачи и выступления артистов, чье творчество, по их мнению, в эти ценности не вписывается.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ Фото: Андрей Бортко, Коммерсантъ

Сибирский форум «Россия в XXI веке: Национальная идеология и традиционные ценности» собрал 600 участников в рассчитанном почти на тысячу мест концертном зале имени А. М. Каца в Новосибирске. Идея организаторов пригласить представителей разных слоев общества выглядела реализованной. По внешнему виду можно было идентифицировать священников Русской православной церкви и других традиционных конфессий, пришедших прямо из офисов работников бюджетной сферы, учащихся. Организаторы форума из ВРНС отметили, что в Новосибирск приехали общественники и из других сибирских городов: Омска, Томска, Красноярска и др.

Всемирный русский народный собор был создан в мае 1993 года. Организация, согласно ее сайту, ставит своей целью объединение всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов. С 1 февраля 2009 года главой ВРНС является патриарх Русской православной церкви Кирилл.

Из заявленных спикеров выступили не все: не приехали заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин и председатель координационного совета при Общественной палате РФ по нацпроектам и народосбережению Александр Галушка. Те же, кто выступал на форуме, рассчитывали услышать от собравшихся предложения по реализации президентского указа №809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «Я бы очень хотела, чтобы сегодня в процессе обсуждения родились практические решения, которые по-настоящему позволят сделать нашу семью крепкой, а, соответственно, нашу страну — счастливой»,— обратилась к залу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Заместитель сибирского полпреда президента Любовь Бурда выразила уверенность, что на форуме «будут выработаны современные подходы к осмыслению духовно-нравственных ориентиров общества».

Направление в поиске подходов задал философ Александр Дугин: «Мы должны взять у церкви все ее учение, потому что это есть суть традиции. И о человеке, и об ангелах, и о воскресении мертвых, и о Страшном суде»,— заявил кандидат философских, а также доктор политических и социологических наук. Свою мысль он завершил формулировкой «мы воюем с дьяволом», призвав делать из нее выводы в работе.

Говоря о практике, заместитель главы ВРНС, предприниматель Константин Малофеев поставил конкретную задачу — не позволить указу №809 остаться только на бумаге. «Многие сидящие здесь, в зале, могут стать волонтерами, которые помогут осуществлению этого указа. Это значит, что любые проявления деструктивной идеологии, которые вы наблюдаете в школах, на улицах, в магазинах, в интернете, вы обязаны, должны указать на это местным властям, которые через прокуратуру, через другие имеющиеся средства прикроют эту лавочку, через которую с нами напрямую борется враг»,— сказал Константин Малофеев. Отвечая на вопросы из зала, он объяснил, почему расслабляться нельзя даже после выхода президентского указа: «Либерализм умер, но либералы, к сожалению, еще нет».

Идея поиска деструктивных элементов с последующим обращением с найденной информацией в правоохранительные органы и органы власти нашла отклик у участников форума, представлявших различные общественные и политические организации. Выступавшие из зала осудили концерты группы «Ленинград» на Дне города в Москве и Филиппа Киркорова в Государственном Кремлевском дворце, а также ток-шоу федеральных телеканалов «Давай поженимся», «Звезды сошлись» и «Ты не поверишь». «Запретить все!» — призвала единоросс Людмила Стенькина под аплодисменты зала.

Член Общественной палаты Новосибирской области Ирина Хапко обратилась к местной культурной повестке: «Я считаю, что форум мы проводим не для того, чтобы просто поговорить или обсудить, что было, а чтобы принять решения, которые позволят нам улучшить жизнь дальше. Завтра (8 декабря.— „Ъ“) в нашем городе проходит концерт группы „Полматери“. Если посмотреть тексты — это сплошная матерщина». Обратившись к президиуму, госпожа Хапко предложила не ограничиваться одним осуждением: «Давайте завтра не позволим, чтобы это проползло по нашей земле».

Такую готовность выразил руководитель созданной на днях региональной организации «Союз отцов» Сергей Майоров. Он сообщил, что уже написал соответствующие заявления в Следственный комитет России и прокуратуру.

В завершение форума сопредседатель новосибирского отделения ВРНС Евгений Цыбизов обнадежил собравшихся тем, что деятельность по защите традиционных ценностей получит организационное оформление. «Сейчас у нас появился новый инструмент в виде указа президента. Он появился буквально недавно. Сейчас прорабатываются правовые основы, и вот что главное — планируется в каждом регионе России создавать советы, одной из функций которых будет защита традиционных духовно-нравственных ценностей. Поскольку будет юридическая сторона прописана и проработана, вот это и будет для нас той точкой опоры, с помощью которой мы можем решать эти вопросы»,— пообещал он.

«Мы не всесильны»,— предупредил соратников замглавы ВРНС в ходе форума. 8 декабря стало известно о том, что концерт «Полматери» отменен. «Сегодня концерта в Новосибирске не будет»,— сообщила группа в своем Telegram-канале и попросила сохранить купленные билеты, так как «это поможет как можно скорее объявить новую дату концерта».

Валерий Лавский