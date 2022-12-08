На Украине погиб 37-летний доброволец из Сургута

Уроженец Сургута (Югра) 37-летний Сергей Голиков 27 ноября погиб в зоне проведения специальной военной операции. В мае 2022 года он вступил в ряды добровольцев, в звании рядового он служил в 51-ом гвардейском парашютно-десантном полку имени Дмитрия Донского. Его похоронили 7 декабря на Аллее Славы городского кладбища в Сургуте, сообщается на официальной странице Югры во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Голиков, уроженец города Сургут, погибший в ходе проведения специальной военной операции

Фото: соцсети Сергей Голиков, уроженец города Сургут, погибший в ходе проведения специальной военной операции

Фото: соцсети

В сообщении указано, что Сергей Голиков в 2016 году в связи с изменением семейного положения переехал в Новосибирскую область. В 2020 году был избран депутатом Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области. У Сергея Голикова в Новосибирской области остались жена и двое детей — сыновья семи и пяти лет.

С матерью погибшего по телефону связалась губернатор Югры Наталья Комарова, поблагодарив ее за воспитание сына и выразила соболезнования. Окружные власти обещали оказать семье необходимую помощь.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства. По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он озвучил в конце сентября, во время спецоперации на Украине погибли 5937 российских военных.

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