Серийное производство электрогрузовика EVM Pro сдвинуто на I квартал 2023 года

«Электромобили Мануфэкчуринг Рус» сдвинули старт серийного производства электрогрузовика EVM Pro на первый квартал 2023 года. Ежегодно планируется выпускать по 1 тыс. транспортных средств. Изначально ожидалось, что запуск серийного производства произойдет в третьем квартале 2022-го, позже срок был сдвинут на конец года.

«Мы сдвигаем срок серийного запуска. Сначала мы думали, что успеем запуститься к концу года — сейчас запуск намечен на первый квартал 2023 года. Это самое основное, наверное, изменение в нашем проекте, которое произошло»,— сказал гендиректор производителя Илья Рашкин ТАСС.

«Электромобили Мануфэкчуринг Рус» объясняют сдвиг сроков началом военной операции РФ на Украине. До ввода войск компания «была на пороге подписания соглашения с венчурным фондом VEB Ventures». Однако, как утверждается, после 24 февраля фонд фактически приостановил работу. «Найдя инвестора, мы, по сути, тут же его потеряли, и нам пришлось снова проделывать весь этот путь и искать нового потенциального инвестора»,— объяснил господин Рашкин. По его словам, новый партнер был найден в третьем квартале 2022 года. До этого момента компания сама продолжала финансировать проект. Гендиректор «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» не раскрывает нового инвестора, но, по его словам, «сделка находится в финальной стадии подписания».

У компании также возникли сложности в связи с тем, что некоторые станки закупались в Европе. Фирма отказалась от этих поставок и занялась поиском аналогов в Китае. «Оплатили их, а дальше — череда ковидных ограничений и сбой сроков поставки. Часть оборудования мы в итоге разработали самостоятельно. Сейчас пришло уже 70% всех станков»,— добавил господин Рашкин.

EVM Pro разработан на базе шасси «УАЗ Профи». Он был представлен в феврале 2022 года. Запас хода составляет до 300 км, допустимая полезная нагрузка может достигать 1 тонны.

Леонид Уварчев