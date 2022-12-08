В Прикамье произошел несчастный случай с энергетиками

7 декабря в филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» при производстве работ на воздушных линиях произошел обрыв люльки гидроподъемника, в которой находились работающие сотрудники. Информация об этом размещена в группе «Энергетик, электрик, электромонтажник» в соцсети «ВКонтакте». В этот момент в люльке находились два человека, один из которых погиб на месте, а второй получил травмы. По данным «Ъ-Прикамье», энергетики упали с высоты 26 м.

Работы на воздушной линии производились на подъемнике АГП-29РТ производства ООО «Рускомтранс» 2021 года выпуска с надстройкой производства итальянской компании СTE. До выяснения всех обстоятельств трагедии эксплуатация подъемников этого типа приостановлена.

В филиале «Пермэнерго» пояснили, что, по предварительным данным, причинами инцидента не являются нарушения правил охраны труда при работе в электроустановках или электротравма. «Работает специальная комиссия, которая проводит проверку всех обстоятельств случившегося»,— сообщили в пресс-службе компании.