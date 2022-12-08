Памятник Татищеву перешел в собственность Перми

Ленинский суд Перми признал памятник основателю Перми Василию Татищеву собственностью муниципалитета, удовлетворив соответствующий иск мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба суда, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Памятник основателю Перми Василию Татищеву, расположенный в микрорайоне Разгуляй, был открыт 11 июня 2003 года. До этого решения суд памятник считался бесхозным недвижимым имуществом.