Памятник Татищеву перешел в собственность Перми

Ленинский суд Перми признал памятник основателю Перми Василию Татищеву собственностью муниципалитета, удовлетворив соответствующий иск мэрии.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Как сообщает пресс-служба суда, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Памятник основателю Перми Василию Татищеву, расположенный в микрорайоне Разгуляй, был открыт 11 июня 2003 года. До этого решения суд памятник считался бесхозным недвижимым имуществом.