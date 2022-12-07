В отношении «дочки» турецкой Gemont введено внешнее наблюдение

Арбитражный суд Татарстана в среду ввел в процедуру наблюдения в отношении ООО «Гемонт» («дочка» турецкой Gemont), занимавшегося строительством установки этилена для «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ, входит в СИБУР), сообщил «Интерфакс».

«Гемонт» сама обратилась в суд с заявлением о банкротстве в июле 2022 года, после того как в мае-июне НКНХ расторг с ней контракт и привлек к строительству российских подрядчиков. Собственные обязательства перед кредиторами компания оценивает в 18,6 млрд руб.

Ранее «Гемонт», строил в Татарстане установку для НПЗ «ТАИФ-НК» (принадлежит основателям группы «ТАИФ»), НПЗ «Танеко» (входит в ГК «Татнефть»), а также был подрядчиком строительства Омского НПЗ «Газпром нефти» и комплекса приема, хранения и отгрузки стабильного газового конденсата «Иркутской нефтяной компании» в Усть-Куте.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"