Reuters: армия Нигерии проводила программу принудительных абортов во время борьбы с группировкой «Боко-Харам»

Нигерийская армия как минимум с 2013 года проводила секретную программу массовых принудительных абортов — аборты делали женщинам, перед этим захваченным боевиками исламистской группировки «Боко-Харам». Об этом пишет агентство Reuters, которое провело собственное расследование ситуации. В большинстве случаев аборты были принудительными, в некоторых случаях женщины просто не знали об аборте — врачи давали им какие-то лекарства и делали инъекции, говоря, что это нужно для восстановления сил или борьбы с такими болезнями, как малярия. В некоторых случаях женщин принуждали к аборту, избивая их, угрожая им оружием или накачивая наркотиками.

По данным Reuters, это была целая программа, в рамках которой было сделано как минимум 10 тыс. абортов — однако, возможно, на самом деле их было намного больше. В основе расследования — интервью с 33 женщинами и девочками, которым сделали такие аборты, интервью с несколькими врачами и военнослужащими, участвовавшими в программе, а также документы, оказавшиеся в распоряжении Reuters. Сообщается, что в числе прочего такие аборты делали 12–13-летним девочкам. Агентство отмечает, что многие детали программы остаются неизвестными.

Программа проводилась на северо-западе Нигерии, где активно действовала «Боко-Харам». Аборты делали женщинам, которых перед этим захватывали, насиловали или заставляли выходить замуж за себя боевики группировки. Как пишет Reuters, необходимость абортов обосновывали тем, что дети, в жилах которых течет кровь боевиков, в будущем сами станут боевиками и повстанцами. Несколько солдат, с которыми удалось пообщаться Reuters, рассказали, что начальство объясняло им программу необходимостью уничтожить боевиков до того, как они родятся.

Власти Нигерии отрицают существование подобной программы. Начальник Генштаба нигерийской армии генерал Лаки Ирабор заявил, что это «выдуманные истории», которые «оскорбляют нигерийский народ и культуру».

Яна Рождественская