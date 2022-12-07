Минторг США внес «Росэлектронику» и еще 9 российских компаний в черный список

Минторг США добавил 24 компании в список (.pdf) юрлиц, которые, по мнению Вашингтона, действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

В перечень попали 10 российских компаний. Среди них — холдинг «Росэлектроника», производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель микросхем АО «ПКК Миландр», а также связанные с ним юрлица ООО «Миландр ЭК», ICC JSC Milandr и ООО «МПК Миландр».

В перечень также включили российские компании: АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники», LLC Fibersense, ООО «Милур ИС» и НПК «Оптолинк». Кроме того, в список включили юрлица из Латвии, Пакистана, Сингапура, Швейцарии и ОАЭ.

Список, публикуемый Минторгом США совместно с Бюро промышленности и безопасности, был впервые опубликован в 1997 году. Попавшим в него юрлицам Вашингтон ограничивает доступ к оборудованию и технологиям США.

Эрдни Кагалтынов