Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд признал экстремистом руководителя запрещенной организации, прославляющей СССР

Ленинский районный суд Уфы признал руководителя запрещенной на территории России организации «Союз Славянских Сил Руси» (признана экстремистской организацией) Максима Гороховского виновным в организации деятельности экстремистского сообщества, сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

По данным ведомства, мужчина был задержан после того, как выложил на своей странице во «ВКонтакте» видеозапись экстремистского содержания для привлечения единомышленников. В ней он пропагандировал отрицание Российской Федерации как государства и «склонял граждан к противодействию органам власти всех уровней». Во время обыска у господина Гороховского изъяли листовки, газеты и записи экстремистского содержания.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в феврале текущего года Верховный суд Башкирии признал экстремистскими восемь текстов незарегистрированного движения «Башкирская АССР», руководителем которого являлся Максим Гороховский. Члены организации считают, что Советский Союз не распался, а они являются его гражданами. В 2019 году они направили башкирским чиновникам, судьям и полицейским письма, уведомив их, что не считают Российскую Федерацию легитимным государством.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...