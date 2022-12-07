Суд признал экстремистом руководителя запрещенной организации, прославляющей СССР

Ленинский районный суд Уфы признал руководителя запрещенной на территории России организации «Союз Славянских Сил Руси» (признана экстремистской организацией) Максима Гороховского виновным в организации деятельности экстремистского сообщества, сообщает пресс-служба УФСБ по Башкирии. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно.

По данным ведомства, мужчина был задержан после того, как выложил на своей странице во «ВКонтакте» видеозапись экстремистского содержания для привлечения единомышленников. В ней он пропагандировал отрицание Российской Федерации как государства и «склонял граждан к противодействию органам власти всех уровней». Во время обыска у господина Гороховского изъяли листовки, газеты и записи экстремистского содержания.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в феврале текущего года Верховный суд Башкирии признал экстремистскими восемь текстов незарегистрированного движения «Башкирская АССР», руководителем которого являлся Максим Гороховский. Члены организации считают, что Советский Союз не распался, а они являются его гражданами. В 2019 году они направили башкирским чиновникам, судьям и полицейским письма, уведомив их, что не считают Российскую Федерацию легитимным государством.

Карина Мамаева

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