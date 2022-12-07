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«Штурмовики Сухого» вынесли и приговор, и бомбы

Дело о хищениях в ВПК оказалось не столь масштабным, как считало следствие ФСБ

Как стало известно “Ъ”, три года условно получил бывший начальник отдела доработок ООО «НПК "Штурмовики Сухого"» Андрей Демидов. Он признан виновным в хищении у предприятия вместе с тремя сотрудниками 121-го авиаремонтного завода средств, выделявшихся на модернизацию фронтового штурмовика Су-25. В самом НПК, по данным “Ъ”, к уже погасившим ущерб фигурантам претензий не имеют. С двумя из них прямо в суде было заключено мировое соглашение.

На то, чтобы досконально разобраться в обстоятельствах этого уголовного дела, Хамовническому райсуду понадобилось более полутора лет. При этом изначально его должен был рассматривать Одинцовский горсуд Московской области, на территории которого якобы и было окончено преступление. Однако в апреле 2021 года там решили, что «большинство счетов, с которых происходили хищения», открыты в допофисе Сбербанка на Зубовском бульваре, а это уже юрисдикция Хамовнического райсуда, куда уголовное дело и передали.

Как выходило из исследованных в суде материалов, УФСБ по Москве и Московской области обвиняло бывших начальника отдела доработок ООО «НПК "Штурмовики Сухого"» Андрея Демидова и сотрудников расположенного в подмосковной Кубинке 121-го авиаремонтного завода Николая Сергеечева, Лидию Криницыну и Наталью Найдюк в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Криминал в их действиях чекисты выявили сами в 2018 году. Как установили следствие и суд, НПК, занимающийся ремонтом и обслуживанием летательных аппаратов, включая космические, часть работ осуществлял, прибегая к помощи 121-го авиазавода. Это предприятие специализируется непосредственно на ремонте и модернизации фронтовых бомбардировщиков Су-25. В итоге со счетов ООО «НПК "Штурмовики Сухого"» за услуги по доработке самолетов, которые на самом деле якобы оказаны не были, с одобрения Андрея Демидова списали 4,6 млн руб. Эти деньги соучастники, по версии следствия и суда, поделили и присвоили.

В ходе прений гособвинитель просил назначить подсудимым Демидову и Сергеечеву 4,5 и 3 года колонии общего режима соответственно. Впрочем, учитывая, что фигуранты нанесенный ущерб погасили, судья Андрей Лутов счел возможным ограничиться условным наказанием в виде трех и двух лет. Уголовное дело в отношении Лидии Криницыной и Натальи Найдюк было прекращено прямо в суде за примирением сторон.

Отметим, что сам НПК не видел никакого злого умысла и в действиях Андрея Демидова, расценивая излишнее перечисление денег субподрядчику как ошибку, которую он к тому же признал, а ущерб возместил.

Более того, на предприятии его и его отдел считают одним из самых важных. В частности, коллеги господина Демидова говорят, что за последние 20 лет благодаря ему были модернизированы балочные держатели бомб практически всех Су-25. «Начиная с 1980-х годов их изготавливали из магниево-литиевого сплава, который не выдерживал нагрузок и давал трещину. Что произойдет, если бомба соскочит со своего посадочного места, объяснять, наверное, излишне. За прошедшие годы отделом доработок только этих самых балочных держателей было модернизировано более 2 тыс.»,— рассказал собеседник “Ъ”.

Интересно, что сам Андрей Демидов, отправляясь в суд (все фигуранты этого дела находились под подпиской о невыезде), вернуться домой, особенно после затребованного прокурором срока, не очень-то и рассчитывал. Во всяком случае, накануне, по данным “Ъ”, он попрощался со всеми своими родственниками, друзьями и коллегами.

Адвокаты фигурантов этого уголовного дела, несмотря на благополучный для их клиентов исход, комментировать ситуацию не стали. В Объединенной авиастроительной корпорации, куда входит ООО «НПК "Штурмовики Сухого"», “Ъ” заявили, что они «не имеют отношения к операционной деятельности этой частной компании».

Олег Рубникович

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