10,7 процента составила в среднем в октябре в годовом выражении инфляция в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Таким образом, темпы роста потребительских цен в октябре продолжали увеличиваться: в сентябре показатель составлял 10,5%, в августе — 10,3%. Как сообщают в организации, двузначные темпы роста цен были зафиксированы в 18 из 38 государств, входящих в ОЭСР. Самые высокие — в Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве и Турции (выше 20%). Повышение стоимости энергоносителей в странах ОЭСР в октябре замедлилось до 28,1% с 28,8% месяцем ранее. Рост цен на продукты питания ускорился с 15,3% в сентябре до 16,1%, максимума с мая 1974 года.