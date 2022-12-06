Губернаторы пришли к самообороне

Власти Белгородской и Курской областей формируют силы территориальной обороны и народную дружину. Они будут создаваться из добровольцев и «в случае необходимости встанут на защиту родного дома». Параллельно белгородские власти проверяют строительство оборонительных линий «для обеспечения безопасности всех жителей» региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О создании в Белгородской области «нескольких батальонов» добровольцев в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков. «Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли»,— пояснил глава региона.

Он рассказал, что «несколько батальонов» будут состоять из тех, кто «по состоянию здоровья или в силу возраста не может быть призван Вооруженными силами», но «имеет боевой опыт и большое желание».

Батальоны «при необходимости» смогут «встать на защиту своего родного дома и своей семьи», рассказал губернатор.

Готовить добровольцев будут «опытные инструкторы», которые участвовали в локальных войнах, говорится в сообщении: они уже проводят тренировки и «боевое сплачивание отрядов» на территории всех девяти приграничных районов Белгородской области. На приложенных к сообщению фотографиях заметно, как люди в разноцветном камуфляже под руководством хорошо экипированных бойцов с шевронами, не раскрывающими конкретное подразделение, проходят огневую, тактическую и медицинскую подготовку, изучают элементы противотанковых управляемых ракет и квадрокоптеры.

Также Вячеслав Гладков сегодня «проверил, как идет ход строительства засечной белгородской черты» — линии оборонительных укреплений на приграничных территориях. Глава региона написал, что работа идет «в соответствии с графиком»: «Работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей, которые проживают на территории Белгородской области». Засечная черта на этих фотографиях, как и на публиковавшихся властями ранее, представляет собой несколько рядов бетонных тетраэдров, траншеи и земляные валы.

Сегодня вечером о формировании народной дружины «Патриот» сообщил и курский губернатор Роман Старовойт. «Курская область вновь на защите рубежей государства... Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона. Приглашаем всех желающих присоединяться»,— говорится в сообщении в Telegram-канале господина Старовойта.

Курский губернатор еще в сентябре заявлял о наборе добровольцев в «мобилизационный людской резерв», который «предназначен для защиты рубежей Курской области, ликвидаций ЧС и стихийных бедствий». А в конце октября он рассказывал, что в регионе закончили строительство двух усиленных линий обороны (этим вопросом, по его признанию, власти занимаются с мая) из трех: работа велась совместно с пограничниками и Минобороны. Численность проходящих подготовку в Белгородской и Курской областях добровольцев никогда не раскрывалась.

Олег Мухин, Воронеж