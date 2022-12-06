Власти Татарстана утвердили список востребованных профессий

Правительство Татарстана утвердило список востребованных профессий и специальностей среднего профессионального образования на 20232025 годы. Распоряжение подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Список состоит из 130 профессий и специальностей, в том числе в области архитектуры, сварки, ремонта и обслуживания машин, растениеводства, коммерции, общепита, образования, дизайна, ювелирного дела, туризма, фармации и сестринского дела.

Список власти утвердили для того, чтобы усовершенствовать механизм подготовки кадров со средним профессиональным образованием и для внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в республике.

"Ъ-Казань"