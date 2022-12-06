Ряд проектных решений при благоустройстве парка «Тишино» в Ижевске пересмотрят

Деньги, направленные правительством России на финансирование работ по благоустройству парка «Тишино» в столице Удмуртии, доведены до подрядчика. В настоящее время часть работ была проведена, однако для реализации проекта необходимо пересмотреть ряд решений. Об этом сегодня, 6 декабря, на брифинге по подведению итогов нацпроектов БКД и «Жилье и городская среда» рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Ришат Ибрагимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«За зимнюю паузу мы пересмотрим ряд проектных решений. К 30 июня мы планируем эти работы завершить. В настоящее время на объекте проводится ряд демонтажных и земляных работ»,— рассказал господин Ибрагимов.





Напомним, Ижевску из республиканского бюджета предоставили субсидию в размере 130,75 млн руб. для реализации мероприятий по благоустройству парка «Тишино». Средства выделены из резервного фонда по поручению председателя правительства Михаила Мишустина, посетившего Ижевск в рамках рабочего визита. Проект планировалось реализовать за три года, однако благодаря федеральной поддержке парк планируется открыть в июне 2023 года. Благоустройство территории началось в августе этого года.