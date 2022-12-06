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«Газпром» и «Русгаздобыча» запустили Семаковское месторождение в Арктике

«Газпром» и «Русгаздобыча» запустили в работу новое газовое месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе — Семаковское. В компании отметили, что Семаковское стало первым в российской истории морским газовым месторождением, которое разрабатывается с помощью скважин с большим отходом от вертикали (ERD-скважины).

«В рамках обустройства первой фазы месторождения построены: фонд эксплуатационных скважин (19 единиц), установка комплексной подготовки газа производительностью 7,5 млрд куб. м в год, а также газопровод протяженностью 122 км от месторождения до Единой системы газоснабжения России»,— отмечается в пресс-релизе.

Для освоения Семаковского месторождения были построены сети ERD-скважин, поскольку основная часть запасов этого месторождения расположена в акватории Тазовской губы Карского моря. Как уточнили в компании, такая мера позволила обеспечить доступ к запасам с берега без необходимости строительства дорогостоящей морской инфраструктуры.

В пресс-релизе отмечается, что в ходе строительных работ компания установила рекорд по бурению скважин с большим отходом от вертикали. Коэффициент ERD-скважины №1104 — 4,48, что является максимальным показателем для сеноманских залежей на территории России.

Извлекаемые запасы Семаковского месторождения — более 320 млрд куб. м газа. На следующем этапе обустройства компания намерена увеличить их до проектного уровня — 14,2 млрд куб. м в год.

ООО «Руcгазальянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи», учреждено в апреле 2017 года для разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе.

Милена Костерева

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