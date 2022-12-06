МТС внедряет цифровые технологии в земледелие

Организовать посевную или сбор урожая поможет связь и высокоточная навигация



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Российский проект по точному земледелию на Кубани представили МТС и Агрохолдинг «СТЕПЬ». На сегодняшний день МТС имеет максимальное покрытие референсной сетью территорий Краснодарского края. Они специально построены оператором, чтобы запускать цифровые проекты там, где необходимы высокоточные координаты. Например, в полях, где идет посевная или уборка урожая.

Беспилотный транспорт задействован в сельском хозяйстве уже несколько лет, но после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка появились риски для его работы, прежде всего с точки зрения навигации. МТС на примере трех хозяйств Агрохолдинга «СТЕПЬ» реализовала проект с применением отечественного корректирующего сигнала. Кубанские журналисты смогли поучаствовать в посевной и посмотреть, как будет выглядеть эффективное сельское хозяйство в будущем.

На сельхозтехнику установлено специальное оборудование. Оборудование клиента получает примерные координаты со спутника, с ближайшей так называемой референсной (опорной) станции, затем получает корректирующий сигнал от МТС и производит уточнение координат с точностью до двух сантиметров. Далее точные координаты поступают на управляющее оборудование клиента, которое управляет техникой и обеспечивает точность ее движения и работы.

В кабине за всем следит комбайнер. Он контролирует работу машины на случай форс-мажорных ситуаций. Хотя по большому счету комбайн, опрыскиватель или трактор, оборудованные автопилотом с корректирующим сигналом, совершенно автономны и их управление полностью автоматизировано.

Работы проводят на полях, максимально удаленных от базовых станций сотовой связи. Тестирование в таких сложных условиях в течение нескольких месяцев показало отличное качество корректирующего сигнала.

«Точность сигнала для техники, движущейся по заданной траектории во время сева, очень важна: культуры высеваются в заданном интервале, не допускается загущение всходов, исключаются незасеянные участки. Да и машины при одинаковом шаге между рядами не повреждают растения. Такая точность позволяет оптимизировать расход топлива, удобрений и средств защиты растений»,— отметил главный инженер Агрохолдинга «СТЕПЬ» Александр Бондарь.

По предварительным оценкам руководства Агрохолдинга, перерасход семян в хозяйствах сократился на 15%, удобрений — от 15 до 30 %. На 15% увеличилась производительность работ каждой единицы техники, оборудованной автопилотом с корректирующим сигналом. Применение технологий точного земледелия даже на 10% площадей Агрохолдинга «СТЕПЬ» позволит сэкономить предприятию десятки миллионов рублей.

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