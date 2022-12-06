Генпрокуратура предложила расширить перечень товаров для параллельного импорта

Генпрокуратура направила предложения по расширению перечня товаров для параллельного импорта в Минпромторг. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с предпринимателями в Омске. Представители бизнеса говорили, что в существующем перечне не хватает товаров для функционирования металлургической отрасли и научно-исследовательских работ.

На встрече в Омске о проблемах бизнеса рассказал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. По его словам, в перечне товаров для параллельного импорта нет некоторых позиций, которые нужны в металлургических и научно-исследовательских работах.

«О них мы уже проинформировали Минпромторг России с конкретными предложениями по изменению ситуации, в том числе за счет упорядочения процедуры формирования перечня и периодичности его обновления. Также обращено внимание на необходимость его расширения с учетом потребностей предпринимательского сообщества»,— сказал Игорь Краснов в ответ на слова господина Калинина (цитата по ТАСС).

В мае правительство России разрешило параллельный импорт — ввоз товаров в страну без согласия правобладателя. 30 ноября в Федеральной таможенной службе сообщили, что мая по ноябрь объем параллельного импорта составил $17 млрд, в страну ввезли 2 млн тонн товаров. В Минпромторге считают, что объем параллельного импорта по итогам 2022 года составит $20 млрд.

Олеся Павленко