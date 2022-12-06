Главные новости к утру 6 декабря

РФ увеличила производство нефти в ноябре чуть менее чем на 2% относительно октября, до 1,486 млн т в сутки, сообщили источники «Ъ», знакомые со статистикой. Добыча стабильно росла в течение ноября, в том числе за счет возобновления работы проекта «Сахалин-1». Подробнее

В Курской области в результате атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель. Беспилотник нанес удар в районе аэродрома.

Тело седьмого погибшего найдено в завалах на месте обрушения дома в Нижневартовске. МЧС приостановило работы на время работы следствия. О взрыве

Штатная численность МВД к 2025 году вырастет до 938 тыс. человек. В 2023 году она увеличится на 27,2 тыс., до 922,1 тыс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что российско-украинский конфликт почти наверняка закончится переговорами. Он хотел бы увидеть по их итогам длительный мир.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил не торопиться с обсуждением гарантий безопасности для России. По его мнению, для начала такие гарантии должна получить Украина.

Владелец пивоваренной компании «Бочкари» Вадим Смагин может купить закрытый завод PepsiCo в подмосковном городе Раменском, узнал «Ъ». Вероятно, это нужно для увеличения продаж на московском рынке. О возможной сделке

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил участия в выборах 2024 года. Он заявил, что примет такое решение, если Республиканская партия не откажется от 45-го президента Дональда Трампа. О рейтингах господина Трампа

Крупный дистрибутор электроники DiHouse представил свой бренд бытовой техники Red в партнерстве с Red Solution, узнал «Ъ». Компания наняла порядка 700 разработчиков, которые ушли из другого отечественного бренда Redmond. Массовые увольнения начались в Redmond после судебных разбирательств вокруг владения компанией. О ситуации в компании

Белый дом не удивлен реакцией России на введение потолка цен на нефть. США считают, что предельная стоимость на уровне $60 за баррель дает Москве стимул продолжать экспорт.

Бразилия обыграла Южную Корею и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Матч завершился со счетом 4:1. О матче

О предстоящих 6 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».