Тело седьмого погибшего найдено в завалах на месте обрушения дома в Нижневартовске

Число погибших при взрыве в пятиэтажке в Нижневартовске возросло до семи. На месте завалов обнаружено еще одно тело. ГУ МЧС по Югре приостановило работы на время работы следствия.

«Предварительно, нашли (тело.— "Ъ"). Сейчас на место вызваны сотрудники следственного комитета для выполнения следственных действий»,— сказал представитель регионального управления МЧС ТАСС.

Взрыв произошел 4 декабря в одной из квартир пятиэтажного дома. Это привело к обрушению двух этажей. Глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал, что спасательные работы осложнены. Для них спасателям пришлось начинать разбор с крыши. Предварительно, причиной взрыва стала разгерметизация баллона.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Газ ударил по жильцам».

Леонид Уварчев