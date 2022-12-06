Болтон заявил о готовности участвовать в президентских выборах

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил своего участия в выборах 2024 года. Он заявил, что примет такое решение, если Республиканская партия не откажется от 45-го президента Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Если действующие кандидаты в президенты от Республиканской партии не отрекутся от Трампа, я готов к участию в гонке»,— написал господин Болтон в Twitter. Так политик отреагировал на недавнее заявление господина Трампа о необходимости пересмотра положений в законодательстве, в том числе в конституции. Экс-президент объяснял это массовыми нарушениями, которые, по его мнению, были во время выборов 2020 года.

Джон Болтон был советником президента США в 2018–2019 годах, когда страну возглавлял Дональд Трамп. Он ушел в ходе конфликта с главой государства и после написал мемуары с критикой 45-го президента.

Господин Трамп в ноябре объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Вместе с тем он теряет популярность в опросах среди республиканских избирателей на фоне прошедших промежуточных выборов, на которых республиканцы, несмотря на опросы, не смогли получить контроль над Сенатом.

О снижении рейтингов — в материале «Ъ» «Мы его теряем».

Леонид Уварчев