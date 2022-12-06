Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Болтон заявил о готовности участвовать в президентских выборах

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил своего участия в выборах 2024 года. Он заявил, что примет такое решение, если Республиканская партия не откажется от 45-го президента Дональда Трампа.

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

«Если действующие кандидаты в президенты от Республиканской партии не отрекутся от Трампа, я готов к участию в гонке»,— написал господин Болтон в Twitter. Так политик отреагировал на недавнее заявление господина Трампа о необходимости пересмотра положений в законодательстве, в том числе в конституции. Экс-президент объяснял это массовыми нарушениями, которые, по его мнению, были во время выборов 2020 года.

Джон Болтон был советником президента США в 2018–2019 годах, когда страну возглавлял Дональд Трамп. Он ушел в ходе конфликта с главой государства и после написал мемуары с критикой 45-го президента.

Господин Трамп в ноябре объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Вместе с тем он теряет популярность в опросах среди республиканских избирателей на фоне прошедших промежуточных выборов, на которых республиканцы, несмотря на опросы, не смогли получить контроль над Сенатом.

О снижении рейтингов — в материале «Ъ» «Мы его теряем».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...