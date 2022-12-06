Белый дом не удивлен реакцией России на введение потолка цен на нефть

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель дает Москве стимул продолжать экспорт, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что Вашингтон не удивлен реакцией Москвы на введение санкций. Россия ранее обещала не продавать энергоноситель в страны, которые введут ограничения, в ответ на санкции.

«Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакцией и таким заявлением. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок»,— сказала госпожа Жан-Пьер на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома. Она отметила, что потолок цен может быть скорректирован в будущем, чтобы еще сильнее ограничить доходы РФ от продажи энергоносителя.

Президент Владимир Путин ранее говорил, что Россия не будет продавать нефть в страны, которые введут потолок цен. Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Москва не примет потолок цен, даже если для этого придется сократить добычу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал ответные меры на санкции.

Предельная стоимость на российскую нефть действует с 5 декабря — ее ввели страны Евросоюза, G7, а также Австралия. Ограничение предполагает, что компаниям стран, которые договорились о санкциях, нельзя оказывать брокерские, шипинговые, страховые и прочие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если только эта нефть не продана по цене ниже потолка.

О влиянии санкций на добычу в РФ — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Леонид Уварчев