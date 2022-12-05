Карьеры и зоны отдыха

Предприниматель из Екатеринбурга Владимир Долматов намерен открыть в Чусовом новый всесезонный горнолыжный комплекс «Ермак». Инвестиции в возведение объекта и создание на его базе детской горнолыжной школы оцениваются в 220 млн руб. А вместе с вложениями в развитие сопутствующей туристической инфраструктуры они могут составить до 1,2 млрд руб. По информации властей, комплекс будет построен в районе бывшего каменного карьера. Эксперты затрудняются спрогнозировать, насколько реалистично определен объем предполагаемых инвестиций. В целом они оценивают проект положительно, отмечая, что рост туристической привлекательности территории положительно скажется на всех участниках рынка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Спортивный туристический комплекс “Ермак”» стало 21-м резидентом ТОСЭР «Чусовой». Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе министерства территориального развития Пермского края, этот статус компании было решено присвоить на заседании специальной комиссии 1 декабря. Сейчас идет процесс подписания соглашения об осуществлении обществом деятельности на ТОСЭР. После этого документ будет направлен в Минэкомразвития РФ, которое в течение 10 рабочих дней включит организацию в реестр резидентов.

Проект СТК «Ермак» предполагает строительство горнолыжных трасс протяженностью 7 км, установку подъемников и создание детской горнолыжной школы. Его реализация будет разделена на три этапа. На первом этапе, который планируется завершить в IV квартале 2023 года, инвестор оборудует учебный и туристический склоны, установит подъемник и построит корпус для школы. В рамках второго будет оборудована спортивная трасса для фристайла и сноуборда, ее запуск намечен на декабрь 2025 года. На третьем этапе предусмотрена планировка северного склона с выходом к реке Чусовой, он должен открыться в декабре 2026 года. Инвестиции в перечисленные работы оцениваются в 220 млн руб. «Инвестор планирует также капитальные вложения в создание туристической инфраструктуры — гостиничных домов, кафе и прочих объектов, которые в указанный объем инвестиций не включены»,— рассказали в краевом минтерразвития. Итоговую сумму инвестиций в министерстве не назвали.

По информации главы Чусовского городского округа Сергея Белова, объем инвестиций может составить до 1,2 млрд руб. Господин Белов отметил, что, согласно озвученным СТК «Ермак» планам, компания намерена использовать собственные средства, привлечение дополнительных источников финансирования на данный момент не рассматривается. Глава округа уточнил и место, где планируется оборудовать горнолыжный комплекс: это площадка в районе бывшего Чусовского карьера, в котором ранее велась добыча камня для строительства.

ООО «СТК “Ермак”» с уставным капиталом 10 тыс. руб. было зарегистрировано в Чусовом в июле 2021 года. Основным видом деятельности общества указана деятельность спортивных объектов. Единственным учредителем ООО является Владимир Долматов. Финансовая отчетность за прошлый год в открытых источниках отсутствует.

Господин Долматов — уроженец Чусового, однако, по данным Kartoteka.ru, в Прикамье до настоящего времени бизнес не вел. В 2011 году он создал в Москве ООО «Персей», которое специализировалось на рекламной деятельности. В 2016-м эта организация была ликвидирована. Сейчас, помимо СТК «Ермак», Владимир Долматов владеет екатеринбургским ООО «Межрегиональная кабельная компания», осуществляющим оптовую продажу кабельно-проводниковой продукции. Кроме того, предприниматель выступает совладельцем еще двух компаний, расположенных в Екатеринбурге: ООО «Профессиональные системы водоотвода» (51%), которое занимается монтажом систем водоотведения, и ООО «Резервуарное оборудование» (33%), специализирующееся на торговле оборудованием для резервуаров. Совокупная выручка этих трех юрлиц за 2021 год составила 25,3 млн руб., чистая прибыль — 413 тыс. руб.

Связаться с генеральным директором СТК «Ермак» Владимиром Долматовым не удалось, он не ответил на звонки по имеющимся у редакции номерам.

Статус резидента ТОСЭР позволяет инвесторам получить при реализации проекта налоговые льготы, а также помощь в подборе площадки, оформлении документов и решении вопросов обеспечения инфраструктурой. Для получения компанией статуса резидента конкретно ТОСЭР «Чусовой» проект должен создавать не менее 20 рабочих мест, а объем капитальных вложений в него в течение первого года должен составлять не менее 5 млн руб. Горнолыжный комплекс «Ермак» — первый для ТОСЭР «Чусовой» проект туристической направленности, до этого там запускали только промышленные производства. На второй существующей в Пермском крае ТОСЭР — «Нытва» — работают гостиничный комплекс «Нытвенский» и санаторий-профилакторий «Оазис».

Директор ООО «Движение», которое владеет расположенным в Чусовском округе горнолыжным курортом «Такман» (9,1 км трасс), Рафит Мухутдинов положительно воспринял планы по строительству рядом еще одного аналогичного объекта, отметив, что это должно увеличить туристический потенциал округа и, как следствие, поток туристов и на «Такман».

Аналогичного мнения придерживается владелец всесезонного курорта «Губаха» Рашид Габдуллин. Он считает, что конкурировать друг с другом курорты не должны. «В этом состоит специфика туристического бизнеса — как ни странно, появление еще одного игрока на рынке позитивно сказывается на уже работающих на нем компаниях,— поясняет он.— Люди не ездят на какой-то один туристический объект, тем более когда речь идет о горнолыжном комплексе. Обычно любители такого спорта пробуют разные трассы, и в итоге выбирают курорт, который им ближе. Таким образом, у всех всегда есть клиенты, и чем шире разнообразие объектов на территории, тем этих клиентов больше».

Предприниматель затруднился предположить, получится ли у СТК «Ермак» уложиться в обозначенную сумму основных инвестиций в 220 млн руб. «Нужно детально смотреть проект. Все зависит от того, какое оборудование будет задействовано. Один подъемник, в зависимости от его вида, может быть как довольно бюджетным, так и доходить по стоимости до 1–2 млрд руб.»,— отмечает господин Габдуллин. Реализацию проекта через получение статуса резидента ТОСЭР он считает удачным бизнес-решением. «Если можно получить льготы, нужно этим пользоваться, и для таких проектов в том числе»,— полагает владелец «Губахи».

Екатерина Артемова