В Сочи снесли дореволюционное здание на территории санатория «Москва»

Прокуратура Сочи начала проверку информации социальных сетей и СМИ о сносе здания 1903 года постройки, сообщает надзорное ведомство. До революции это была дача инженера Покровского, затем здание стало одним из корпусов санатория «Москва».
Фото: yandex.ru / maps
В последнее время в здании работал мини-отель, который закрылся в ноябре. Двухэтажный дом в китайском стиле демонтирован. По факту сноса исторического объекта без разрешительной документации прокуратурой организовано проведение проверочных мероприятий. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре края.