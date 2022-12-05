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В Сочи снесли дореволюционное здание на территории санатория «Москва»

Прокуратура Сочи начала проверку информации социальных сетей и СМИ о сносе здания 1903 года постройки, сообщает надзорное ведомство. До революции это была дача инженера Покровского, затем здание стало одним из корпусов санатория «Москва».

Фото: yandex.ru / maps

Фото: yandex.ru / maps

В последнее время в здании работал мини-отель, который закрылся в ноябре. Двухэтажный дом в китайском стиле демонтирован. По факту сноса исторического объекта без разрешительной документации прокуратурой организовано проведение проверочных мероприятий. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре края.

Анна Перова, Краснодар

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