В Сочи снесли дореволюционное здание на территории санатория «Москва»

Прокуратура Сочи начала проверку информации социальных сетей и СМИ о сносе здания 1903 года постройки, сообщает надзорное ведомство. До революции это была дача инженера Покровского, затем здание стало одним из корпусов санатория «Москва».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: yandex.ru / maps Фото: yandex.ru / maps

В последнее время в здании работал мини-отель, который закрылся в ноябре. Двухэтажный дом в китайском стиле демонтирован. По факту сноса исторического объекта без разрешительной документации прокуратурой организовано проведение проверочных мероприятий. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в прокуратуре края.

Анна Перова, Краснодар