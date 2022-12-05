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Суд не дал развиться комплексу

Отзыв разрешения на строительство ЖК «Вершинин» признан законным

Специализированный застройщик «Строительный трест девелопмент», который просил признать незаконным отзыв разрешения на строительство 27-этажного ЖК «Вершинин» в микрорайоне Южный в Уфе, проиграл спор с мэрией Уфы. Апелляционная инстанция, отменив решение арбитражного суда Башкирии, который ранее удовлетворил требования застройщика, пришла к выводу, что строительство ЖК «повлечет нарушение прав собственников жилых помещений в микрорайоне Южный на благоприятные условия жизнедеятельности». Владелец компании Антон Водолеев отметил, что решение суда не повлияет на строительство высотки, но юристы с ним не согласны.

Из-за судебных процессов строительство ЖК «Вершинин» было приостановлено

Из-за судебных процессов строительство ЖК «Вершинин» было приостановлено

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Из-за судебных процессов строительство ЖК «Вершинин» было приостановлено

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и отказал застройщику «Строительный трест девелопмент» в признании незаконными действий администрации Уфы по отмене разрешения на строительство 27-этажного дома на Армавирской улице.

В 2020 году мэрия выдала застройщику разрешения на строительство и использование смежного участка для размещения объектов благоустройства. В начале 2021 года были начаты строительные работы. Жители домов в микрорайоне Южный, полагая, что документы были выданы незаконно, направили обращения в контролирующие органы с требованием остановить строительство. В марте прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров поручил администрации Уфы остановить возведение дома. После этого городские власти направили компании уведомление, что выданные разрешения на строительство дома и использование смежного участка, где застройщик хотел сделать площадки для отдыха, мусора и автомобильную стоянку, отменены. Однако позже республиканское УФАС пришло к выводу, что в действиях мэрии усматриваются признаки необоснованного препятствования деятельности застройщика (п. 2 ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции»). Антимонопольное ведомство обязало вернуть застройщику отозванное разрешение на строительство дома. Мэрия исполнила предписание ведомства.

• ООО Специализированный застройщик «Строительный трест девелопмент», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит Антону Водолееву. Входит в ГК «Строительный трест». Компания зарегистрирована в июне 2020 года с уставным капиталом 50,3 млн руб. По данным «Ъ-Уфа», «Вершинин» — первый крупный проект застройщика в Уфе. Ранее «Строительный трест» специализировался на возведении малоэтажного жилья в пригородах.

В апреле текущего года арбитражный суд Башкирии встал на сторону застройщика и признал отмену разрешения на строительство незаконной.

Администрация Уфы в апелляционной жалобе указала, что по проекту планировки, утвержденному в 2008 году, на спорном участке предусмотрено размещение дома высотой четыре— шесть этажей, тогда как по проектной документации планируется построить 27-этажную высотку. Мэрия также сослалась на то, что по нормативам на участке не хватает парковочных мест, мусорных, физкультурных и детских площадок.

Местная общественная организация защиты прав жильцов микрорайона Южный в своей жалобе также заявила, что параметры планируемого дома не соответствуют проекту планировки территории в части этажности, количества квадратных метров и количества квартир. Жильцы считают, что застройщик получил разрешения на строительство незаконно.

Суды пришли к выводу, что смежный участок, который компания хотела использовать для благоустройства, относится к землям с неразграниченной госсобственностью. В июне Кировский райсуд Уфы удовлетворил коллективное исковое заявление жителей микрорайона о признании незаконным решения управления земельных и имущественных отношений мэрии от 2020 года о выдаче разрешения на использование земель, государственная собственность на которые не разграничена. В октябре Верховный суд Башкирии оставил это решение без изменений.

Апелляционная инстанция согласилась, что у мэрии не было оснований распоряжаться участком с неразграниченной госсобственностью. Кроме того, часть этого участка находится в пределах красных линий, в которых предусмотрена дорога. Строительство дома «повлечет нарушение прав собственников жилых помещений в микрорайоне Южный на благоприятные условия жизнедеятельности, поскольку транспортная, социальная инфраструктура микрорайона, предусмотренная проектом планировки», не предполагает размещение высотки, пришел к выводу суд.

Антон Водолеев вчера сообщил «Ъ-Уфа», что намерен подавать кассационную жалобу. «По факту это решение не повлияет на строительство дома, поскольку у нас есть действующее разрешение мэрии, оно не отозвано», — отметил Антон Водолеев. Дом, по его словам, находится на стадии котлована— работы были заморожены на время судебных разбирательств.

В администрации Уфы вчера оперативно комментарий не предоставили.

Старший юрист агентства «Барристер» Евгений Шулындин, представлявший интересы жителей микрорайона «Южный», полагает постановление апелляционного суда обоснованным и справедливым. «Суд установил, что проектная документация застройщика содержит существенные недостатки, которые исключают возможность выдачи разрешения на строительство», — прокомментировал Евгений Шулындин.

Советник практики недвижимости и строительства коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова считает, что поскольку разрешительная документация признана судом незаконной, застройщик не вправе продолжить строительство многоквартирного жилого дома на принадлежащем ему участке: «Выданные уполномоченным органом разрешения на строительство не соответствуют проекту планировки территории, градостроительному плану земельного участка, результатам инженерных изысканий, что с точки зрения градостроительного законодательства является недопустимым».

Влада Шипилова

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