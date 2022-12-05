Максима Каца оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Хорошевский суд города Москвы оштрафовал на 15 тыс. руб. российского блогера Максима Каца за отсутствие маркировки иностранного агента. Правозащитник Павел Чиков обратил внимание, что господин Кац стал первым физлицом-иноагентом, которого оштрафовали за подобное правонарушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Кац

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Максим Кац

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

«Вынесено постановление о признании Каца Максима Евгеньевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.7.5–4 КоАП РФ, а именно неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса в случаях, предусмотренных законодательством РФ»,— говорится в сообщении суда (есть у «Ъ»). Отмечается, что постановление в законную силу не вступило.

Основанием для штрафа послужили посты Максима Каца в Telegram-канале и видео в YouTube, уточнил господин Чиков.

22 июля Максим Кац был внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов, источником финансирования в реестре указана Украина. 29 октября МВД объявило господина Каца в федеральный розыск. Из материалов ведомства следует, что он «разыскивается по статье УК». О какой статье шла речь, неизвестно.

Максим Кац был заместителем главы избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального во время мэрской компании 2013 года. После ввода российских войск на Украину господин Кац уехал из страны. Он критикует политику российских властей, но также оспаривает ряд проукраинских политических тезисов.

Милена Костерева