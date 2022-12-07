Краска против инфекции

Ученые Томского государственного университета завершают тестирование краски с биоцидными наночастицами, которые «убивают» осевшие на них патогенные вирусы, бактерии и грибки. Летом ею были окрашены помещения в горбольнице №3 и в Тимирязевской ЦРБ, ежемесячно делались смывы. Каждый раз результат один: чисто!



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: EyeEm / Getty Images Фото: EyeEm / Getty Images

Проект ТГУ по созданию краски с биоцидными наночастицами реализуется в рамках стратегического проекта ТГУ «Технологии безопасности» при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030».

Зачем нужна специальная краска, если больницы все время моют?

Любой человек, который лежал в больнице, видел: стены там моют постоянно. Таковы санитарные нормы: уборка со спецсредствами не менее двух раз в сутки. Не дай бог выживет какая-то патогенная бактерия, попадет к случайному пациенту и усугубит его основное заболевание!

Частую обработку прекрасно выдерживают кафельные стены. Но те, что покрашены обычной краской, рано или поздно начинают облупляться под воздействием влаги и средств дезинфекции. Ну и качество мойки зависит от ответственности конкретного работника. Вопрос актуален не только для больниц: любое место массового скопления людей — это риск «поймать» чужую инфекцию. В школе во время обеда, в общественном транспорте во время поездки. Объединились разные ученые ТГУ — биологи, химики-технологи, материаловеды. Аналоги на рынке есть, но мы решили применить оригинальные наночастицы, разработанные совместно с ИФПМ СО РАН, рассказывает проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов.

Ученые ТГУ разработали концентрат на основе оксида цинка, допированного серебром. Серебро усиливает действие оксида цинка, который сам по себе обладает биоцидными свойствами, то есть подавляют развитие патогенных микроорганизмов. Грубо говоря, попадая на такое покрытие, бактерии не просто не могут там размножаться — они погибают.

Этот концентрат ученые передали на производство промпартнера — в компанию «Ярославские краски», и в их экспериментальной лаборатории сделали основу для водоэмульсионной краски (ею можно красить стены) и лакового покрытия (для обработки металлических и полимерных поверхностей).

«Концентрат мы проверили в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — проверяли на действие против патогенов и ковида в частности. Все работало прекрасно. Летом 2022 года мы окрасили несколько помещений — коридоры, санприемник, приемное отделение — в двух томских больницах: Третьей городской и Тимирязевской ЦРБ. В Тимирязево даже сделали сиреневую краску — ее можно колеровать без изменения свойств»,— поясняет кандидат биологических наук, старший научный сотрудник отдела инновационных программ и проектов ТГУ Анна Пищелко.

Ежемесячно специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора брали смывы с «новых» стен. Все результаты (на наличие бактерий, вирусов, грибков) отрицательные.

«В декабре будет последний забор проб. Также получаем отзывы от работников о том, что краска прекрасно выдерживает мойку, а строители отмечали, что она хорошо наносится»,— добавляет Анна Пищелко.

Биоцидные наночастицы на основе оксида цинка, допированные серебром, оказались эффективны против вирусов гриппа A/H1/N1 и SARS-CoV-2, а также таких внутрибольничных инфекций, как кишечная палочка, золотистый стафилококк и синегнойная палочка. Они самые злостные и приносят много вреда.

По словам Александра Ворожцова, сейчас краски проходят сертификацию. Покупатель сможет приобрести как готовый продукт, так и оригинальный концентрат.

По цене краска будет дешевле и эффективнее западных «аналогов». Но, конечно, это все равно несколько дороже обычной банки. Соответственно, муниципальные и государственные учреждения должны иметь обоснование, чтобы их закупать на торгах. Это долгий путь изменения регламентов, но экономика решения очевидна: дольше срок службы стен — меньше затрат на ремонт и неудобств, связанных с закрытием больничных отделений. В перспективе благодаря новым материалам сэкономить можно будет и на дезинфицирующих средствах: ведь зачем обрабатывать покрытия дважды в день, если они защищены от патогенов? Вполне себе повод, чтобы внести в СанПиН соответствующие изменения, и возможно, что дело дойдет и до этих процессов.

по материалам.

Елена Тайлашева