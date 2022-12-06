Aurus не пришелся к мосту

5 декабря Владимир Путин посетил Крымский мост — президент проехал по нему на автомобиле с узнаваемым всем брендом на руле. И это — на удивление — был не российский лимузин Aurus Senat или новейший, запущенный в серию только 26 ноября внедорожник Aurus Kommendant. Судя по видео, президент сидел за рулем Mercedes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Машины этой марки и ранее часто появлялись в репортажах с визитов господина Путина: например, в 2017 году в ходе посещения Валаамского монастыря. Но тогда оставался еще год до первого официального выезда на инаугурации на созданном в рамках проекта «Кортеж» отечественном Aurus. Потом был оранжевый «КамАЗ» на открытии того же Крымского моста, мотоцикл «Урал», правительственный лимузин Aurus на открытии участка трассы «Таврида», соединяющего Керчь с Симферополем и Севастополем. Тогда каждое появление или отсутствие Aurus вызывало большой интерес из-за новизны бренда. Мои источники предполагали, что довольно редкое использование Aurus связано с небольшим парком таких автомобилей, к тому же у всех машин случаются поломки, сервисные интервалы и прочее.

Известно, что Владимиру Путину нравятся автомобили Mercedes и он лично присутствовал на открытии первого завода бренда в России в 2019 году. Но одно дело просто заехать на Mercedes-Benz за главой Белоруссии Александром Лукашенко перед переговорами (в Санкт-Петербурге в 2021 году), и совсем другое — вчерашняя публичная поездка по Крымскому мосту. Смысл этого действа, как и в 2018 году, видимо, заключался в том, чтобы продемонстрировать наличие прямой транспортной связи между «материком» и Крымом. С точки зрения обывателя решение использовать для этого машину ушедшей из России марки из формально недружественной страны вместо Aurus, который как раз и создавался под лозунгом импортозамещения, вызывает вопросы. Все-таки на программу создания Aurus ушло более 12 млрд руб., а ее целью как раз было обеспечить первых лиц государства отечественным автомобилем. Да и в последние два месяца Aurus минимум дважды использовался при международных поездках президента РФ — в Армении и Казахстане.

Пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову 5 декабря пришлось объяснять, что по Крымскому мосту президент проехал на Mercedes, потому что «просто на месте была такая машина» и «чтобы лишние не гонять». Получается, никакого символизма. Тем более что еще в мае Владимир Путин говорил, что «те, кто захочет завезти какие-то товары люкс-класса, "лакшери", смогут это сделать». «Те люди, которые и так ездили на шестисотых "Мерседесах", и будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны»,— отметил он, добавив: «Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития».