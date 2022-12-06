Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Aurus не пришелся к мосту

Ольга Никитина о выборе автомобилей президентом РФ

5 декабря Владимир Путин посетил Крымский мост — президент проехал по нему на автомобиле с узнаваемым всем брендом на руле. И это — на удивление — был не российский лимузин Aurus Senat или новейший, запущенный в серию только 26 ноября внедорожник Aurus Kommendant. Судя по видео, президент сидел за рулем Mercedes.

Ольга Никитина

Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ольга Никитина

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Машины этой марки и ранее часто появлялись в репортажах с визитов господина Путина: например, в 2017 году в ходе посещения Валаамского монастыря. Но тогда оставался еще год до первого официального выезда на инаугурации на созданном в рамках проекта «Кортеж» отечественном Aurus. Потом был оранжевый «КамАЗ» на открытии того же Крымского моста, мотоцикл «Урал», правительственный лимузин Aurus на открытии участка трассы «Таврида», соединяющего Керчь с Симферополем и Севастополем. Тогда каждое появление или отсутствие Aurus вызывало большой интерес из-за новизны бренда. Мои источники предполагали, что довольно редкое использование Aurus связано с небольшим парком таких автомобилей, к тому же у всех машин случаются поломки, сервисные интервалы и прочее.

Известно, что Владимиру Путину нравятся автомобили Mercedes и он лично присутствовал на открытии первого завода бренда в России в 2019 году. Но одно дело просто заехать на Mercedes-Benz за главой Белоруссии Александром Лукашенко перед переговорами (в Санкт-Петербурге в 2021 году), и совсем другое — вчерашняя публичная поездка по Крымскому мосту. Смысл этого действа, как и в 2018 году, видимо, заключался в том, чтобы продемонстрировать наличие прямой транспортной связи между «материком» и Крымом. С точки зрения обывателя решение использовать для этого машину ушедшей из России марки из формально недружественной страны вместо Aurus, который как раз и создавался под лозунгом импортозамещения, вызывает вопросы. Все-таки на программу создания Aurus ушло более 12 млрд руб., а ее целью как раз было обеспечить первых лиц государства отечественным автомобилем. Да и в последние два месяца Aurus минимум дважды использовался при международных поездках президента РФ — в Армении и Казахстане.

Пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову 5 декабря пришлось объяснять, что по Крымскому мосту президент проехал на Mercedes, потому что «просто на месте была такая машина» и «чтобы лишние не гонять». Получается, никакого символизма. Тем более что еще в мае Владимир Путин говорил, что «те, кто захочет завезти какие-то товары люкс-класса, "лакшери", смогут это сделать». «Те люди, которые и так ездили на шестисотых "Мерседесах", и будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны»,— отметил он, добавив: «Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...