Жительниц Перми и Тольятти будут судить за контрабанду таблеток для похудения

Пермским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении двух жительниц Перми и Тольятти, обвиняемых в контрабанде сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемые приобрели в зарубежном интернет-магазине препараты для похудения, в которых содержались сильнодействующие вещества, запрещенные в РФ. Полученные таблетки женщины хотели перепродать, однако были задержаны таможенниками.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.