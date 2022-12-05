На окончание строительства школы в Баймакском районе направят до 106 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на аукционе 14 декабря выберет подрядчика строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставки оборудования для окончания строительства школы на 375 мест в селе Старый Сибай Баймакского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 106,4 млн руб., он будет профинансирован из бюджета Башкирии.

Окончание строительства планируется в декабре текущего года. Подрядчик должен построить крыльцо с пандусом и козырьком, вход в школу, обрамить проемы вентиляционных камер в техническом подполье и утеплить перегородки и перекрытия над холодным тамбуром, утеплить чердачное перекрытие, установить металлические ограждения для лестниц с поручнями из поливинилхлорида, устроить реечные металлические потолки, покрасить стены и так далее.

Строительство школы началось в 2020 году. В сентябре 2021 года глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что открытие учебного заведения состоится 1 сентября 2022 года.

В апреле 2020 года Управление капитального строительства заключило контракт стоимостью 299,6 млн руб. с ООО «Строительная Компания „Империя“», а в октябре 2021 года — С ООО «Модуль М» за 216,9 млн руб. на строительство этой школы.

Майя Иванова

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