Сегодня исполняется 61 год заместителю председателя Госдумы Сергею Неверову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Неверов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Неверов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк:

— От всей души поздравляю настоящего профессионала своего дела Сергея Неверова с днем рождения. Где бы Вы ни трудились: в шахте, в Государственной думе или на хоккейной площадке,— Вы пользуетесь огромным уважением и авторитетом среди коллег и оппонентов. Еще раз с днем рождения и новых побед во благо нашей страны, уважаемый Сергей Иванович!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»