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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 61 год заместителю председателя Госдумы Сергею Неверову

Сергей Неверов

Сергей Неверов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сергей Неверов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк:

— От всей души поздравляю настоящего профессионала своего дела Сергея Неверова с днем рождения. Где бы Вы ни трудились: в шахте, в Государственной думе или на хоккейной площадке,— Вы пользуетесь огромным уважением и авторитетом среди коллег и оппонентов. Еще раз с днем рождения и новых побед во благо нашей страны, уважаемый Сергей Иванович!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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