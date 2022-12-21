Сегодня исполняется 61 год заместителю председателя Госдумы Сергею Неверову
Сергей Неверов
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк:
— От всей души поздравляю настоящего профессионала своего дела Сергея Неверова с днем рождения. Где бы Вы ни трудились: в шахте, в Государственной думе или на хоккейной площадке,— Вы пользуетесь огромным уважением и авторитетом среди коллег и оппонентов. Еще раз с днем рождения и новых побед во благо нашей страны, уважаемый Сергей Иванович!