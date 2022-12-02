Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Российские бренды для потребителя были в тени»

Виктор Евтухов, заместитель главы Минпромторга

Как уход из РФ мировых брендов отразился на отечественном производстве одежде, локальных фабриках и господдержке отрасли, “Ъ” рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Виктор Евтухов

Виктор Евтухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Виктор Евтухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Как закрытие магазинов крупных западных fashion-брендов может сказаться на показателях российского одежного рынка в этом году?

— Сейчас наблюдается постоянный рост объема производства продукции легкой промышленности в денежном выражении, среднегодовой темп за последние пять лет — 8,3%. В 2021 году он был на 37,7% больше, чем в 2017 году. Наиболее существенный прирост за несколько лет отмечается в производстве нетканых материалов, синтетических тканей, трикотажа и спецодежды. По итогам девяти месяцев 2022 года производство в денежном выражении также выросло на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Уход крупных западных марок создал дополнительный стимул для российских?

— Еще до ситуации с приостановлением деятельности ряда зарубежных брендов одежды, обуви и аксессуаров во многих торговых центрах было возможно встретить российские бренды, но в глазах потребителя они были в некой тени. А сегодня все большую популярность получают локальные марки, у которых не только российские корни. Они имеют в стране собственные производственные мощности или же размещают заказы на российских предприятиях.

Если взять самые посещаемые торговые центры, то в среднем там можно насчитать от 15 до 30 магазинов российских брендов. В ТЦ «Афимолл» на месте приостановивших свою деятельность брендов уже появились магазины с российскими марками или вывешены баннеры о скором открытии.

— Многие ли российские бренды действительно выпускают коллекции в России?

— «Элис Фэшн Групп», например, имеет собственные производственные мощности, как швейные, так и трикотажные, что позволяет ей реализовывать капсульные коллекции с широким перечнем наименований. Кроме того, сейчас компания активно прорабатывает направления мужской линейки одежды.

Свою швейную и трикотажную фабрику на территории РФ имеет и популярный не только в России бренд Brusnika, 12storeez также производит часть продукции в нашей стране, и у компании есть обоснованные перспективы роста и повышения спроса. Gloria Jeans, «Твое», бренды Melon Fashion Group, Concept Group уже давно известны российскому потребителю.

Минпромторг сейчас актуализирует начатое в 2021 году исследование российских брендов одежды, обуви и аксессуаров, носочно-чулочной продукции, постельного белья, и мы уже точно можем сказать, что есть около 2 тыс. брендов с производством именно на территории России.

— Обсуждаются ли дополнительные меры господдержки для российских производителей одежды и обуви? Есть ли в целом необходимость в этом?

— Для предприятий легкой промышленности правительство совместно с Минпромторгом уже разработало несколько вариантов поддержки. Малые и средние предприятия при помощи корпорации МСП могут получить льготное кредитование в банках.

Комплексом мер государственной поддержки также обладает Фонд развития промышленности. Сохраняются субсидии на компенсацию части затрат на обслуживание кредитов, субсидирование оборудования, приобретенного в лизинг, субсидии на НИОКР, субсидия на компенсацию потерь в доходах и др.

Кроме того, предприятия легкой промышленности могут воспользоваться правом на ввоз сырья по нулевой пошлине, получив соответствующие подтверждения целевого назначения. Например, под эту программу подпадает химическая продукция для кожевенно-обувной промышленности и латекс, используемый в производстве ковров. Всего за 11 месяцев 2022 года российским предприятиям легкой промышленности со стороны Минпромторга предоставлены отраслевые субсидии на 1,9 млрд руб.

Интервью взял Анатолий Костырев

Стрит-ритейл эпохи Москвошвея

Стрит-ритейл эпохи Москвошвея

Как на российский рынок одежды повлиял уход глобальных брендов

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...