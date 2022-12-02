«Российские бренды для потребителя были в тени»

Как уход из РФ мировых брендов отразился на отечественном производстве одежде, локальных фабриках и господдержке отрасли, “Ъ” рассказал заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Евтухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виктор Евтухов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Как закрытие магазинов крупных западных fashion-брендов может сказаться на показателях российского одежного рынка в этом году?

— Сейчас наблюдается постоянный рост объема производства продукции легкой промышленности в денежном выражении, среднегодовой темп за последние пять лет — 8,3%. В 2021 году он был на 37,7% больше, чем в 2017 году. Наиболее существенный прирост за несколько лет отмечается в производстве нетканых материалов, синтетических тканей, трикотажа и спецодежды. По итогам девяти месяцев 2022 года производство в денежном выражении также выросло на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Уход крупных западных марок создал дополнительный стимул для российских?

— Еще до ситуации с приостановлением деятельности ряда зарубежных брендов одежды, обуви и аксессуаров во многих торговых центрах было возможно встретить российские бренды, но в глазах потребителя они были в некой тени. А сегодня все большую популярность получают локальные марки, у которых не только российские корни. Они имеют в стране собственные производственные мощности или же размещают заказы на российских предприятиях.

Если взять самые посещаемые торговые центры, то в среднем там можно насчитать от 15 до 30 магазинов российских брендов. В ТЦ «Афимолл» на месте приостановивших свою деятельность брендов уже появились магазины с российскими марками или вывешены баннеры о скором открытии.

— Многие ли российские бренды действительно выпускают коллекции в России?

— «Элис Фэшн Групп», например, имеет собственные производственные мощности, как швейные, так и трикотажные, что позволяет ей реализовывать капсульные коллекции с широким перечнем наименований. Кроме того, сейчас компания активно прорабатывает направления мужской линейки одежды.

Свою швейную и трикотажную фабрику на территории РФ имеет и популярный не только в России бренд Brusnika, 12storeez также производит часть продукции в нашей стране, и у компании есть обоснованные перспективы роста и повышения спроса. Gloria Jeans, «Твое», бренды Melon Fashion Group, Concept Group уже давно известны российскому потребителю.

Минпромторг сейчас актуализирует начатое в 2021 году исследование российских брендов одежды, обуви и аксессуаров, носочно-чулочной продукции, постельного белья, и мы уже точно можем сказать, что есть около 2 тыс. брендов с производством именно на территории России.

— Обсуждаются ли дополнительные меры господдержки для российских производителей одежды и обуви? Есть ли в целом необходимость в этом?

— Для предприятий легкой промышленности правительство совместно с Минпромторгом уже разработало несколько вариантов поддержки. Малые и средние предприятия при помощи корпорации МСП могут получить льготное кредитование в банках.

Комплексом мер государственной поддержки также обладает Фонд развития промышленности. Сохраняются субсидии на компенсацию части затрат на обслуживание кредитов, субсидирование оборудования, приобретенного в лизинг, субсидии на НИОКР, субсидия на компенсацию потерь в доходах и др.

Кроме того, предприятия легкой промышленности могут воспользоваться правом на ввоз сырья по нулевой пошлине, получив соответствующие подтверждения целевого назначения. Например, под эту программу подпадает химическая продукция для кожевенно-обувной промышленности и латекс, используемый в производстве ковров. Всего за 11 месяцев 2022 года российским предприятиям легкой промышленности со стороны Минпромторга предоставлены отраслевые субсидии на 1,9 млрд руб.

Интервью взял Анатолий Костырев