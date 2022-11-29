Совкомбанк заместил облигации

Совкомбанк завершил размещение субординированных облигаций, которые можно было приобрести на средства, вырученные от продажи обращающихся евробондов. Таким образом с инвесторов были сняты риски, которые несли ценные бумаги подсанкционного банка. Это стало первым и пока единственным размещением подобных долговых бумаг среди кредитных организаций. Эксперты полагают, что это связано с финансовым состоянием банков и необходимостью соблюдения нормативов. Кроме того, процедура экономически целесообразна только для организаций с невысоким объемом ранее размещенных евробондов, указывают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Совкомбанк в понедельник, 28 ноября, завершил размещение субординированных бондов, выпущенных в том числе на замену ранее размещенных еврооблигаций. Об этом сообщила кредитная организация. Всего было размещено 27,3% от общего объема бумаг, предложенных инвесторам, на сумму $163,6 млн. «Размещение новых бумаг было подкреплено приобретением у инвесторов еврооблигаций. Это не было выпуском замещающих облигаций, а добровольный процесс покупки и продажи бумаг»,— пояснил первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. При этом он отметил, что принявшие участие в размещении инвесторы «не будут подвержены юридическим и прочим рискам, которые стали нести в себе еврооблигации в силу санкций».

Выпуск субординированных бондов Совкомбанка был зарегистрирован в Банке России в мае этого года, еще до появления поправок к законодательству о замещающих облигациях, на которые можно было обменивать евробонды. Объем выпуска составил $600 млн, купонная ставка — 6,5% годовых. Срок обращения установлен в 8,5 года с правом банка выкупить бумаги через 5,5 года после размещения. В рамках размещения инвесторам была предложена возможность реализации облигаций из трех выпусков субординированных евробондов (двух бессрочных и одного с погашением в 2030 году, общий объем — свыше $767 млн).

Сам процесс размещения новых бумаг проходил довольно долго — банк начал размещение еще 8 августа. По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, евробонды «старых» выпусков выкупались банком, а на полученные средства инвесторы выкупали «новые» субординированные облигации. Фактически это были первые замещающие бонды, выпущенные кредитной организацией. В Сбербанке, ВТБ, РСХБ и МКБ, которые также имеют в обращении за рубежом различные выпуски евробондов, не ответили на запрос “Ъ” о возможности выпуска аналогичных облигаций. В Альфа-банке отметили лишь, что могут выпускать облигации только на российском рынке, но банк «пока еще находится в стадии планирования бюджета и, соответственно, выпусков облигаций следующего года».

Вместе с тем корпоративные эмитенты, выпускавшие уже замещающие облигации, размещали их не дольше трех недель. Однако средний объем размещения составил около 40% от эмиссии, а в отдельных случаях не дотягивал до 25%. Стоит учитывать, что эти выпуски отличались от выпуска субордов Совкомбанка тем, что их параметры соответствовали выпускам евробондов, а инвесторы могли сразу обменять эти евробонды на замещающие облигации. К настоящему времени пять эмитентов разместили 14 выпусков замещающих облигаций на сумму около $4,8 млрд. В процессе размещения и подготовки находятся еще пять выпусков четырех эмитентов.

Выпуск замещающих облигаций Совкомбанка продиктован несколькими обстоятельствами, считает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Во-первых, по ее словам, до начала СВО доля валютных активов составляла не менее 20%, что требовало соответствующей ресурсной базы: клиентских депозитов и выпущенных бумаг, номинированных в валюте. Во-вторых, совокупный объем выпущенных долговых бумаг Совкомбанка не превышает 30 млрд руб., что не так много относительно капитала банка, который аналитики оценивают приблизительно в 200 млрд руб.

Возможно, общая причина отсутствия интереса банков к выпуску замещающих бондов в финансовом состоянии эмитента, считает партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева. В случае банков, по словам юриста, нужно также обеспечить соблюдение банковских нормативов. Госпожа Макеева предположила, что у эмитентов в принципе нет особых стимулов к замещению долга на «более исполнимый».

Еврооблигации выпускались сериями, эмитенты могут также обращать внимание на сроки погашения, очередность выплат, а также круг инвесторов или систему учета прав (в частности, доля инвесторов, ценные бумаги которых учитываются за рубежом), заметила госпожа Макеева. Например, «Металлоинвест» обменял еврооблигации, учет по которым осуществлялся российскими депозитариями. ЛУКОЙЛ после размещения замещающих облигаций также осуществил выкуп части своих еврооблигаций через Московскую биржу с оплатой в рублях по курсу ЦБ.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова