Банку «Дом.РФ» организуют дебют

Банк «Дом.РФ» в 2023 году привлечет дебютный субординированный долг. В отличие от других банков-эмитентов он выбрал трех организаторов выпуска, чтобы облегчить размещение в нынешних условиях. Субординированные займы позволяют оперативно увеличить капитал без потери контроля со стороны главного собственника. Однако он может оказаться достаточно дорогим, поскольку для инвесторов это бумаги с повышенным и регулярным доходом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Привлечением инвесторов для дебютного выпуска субординированных облигаций (которые включаются в расчет капитала) банка «Дом.РФ» будут заниматься Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк, традиционно крупнейшие в стране организаторы облигационных сделок (см. “Ъ” от 16 июля). Об этом “Ъ” сообщил представитель банка-заказчика. Предварительный объем выпуска установлен в размере 5 млрд руб., но может быть изменен при формировании книги заявок. Облигации планируются на десять с половиной лет с правом выкупа через пять с половиной лет. Обязательства Сбербанка по размещению бондов составляют 50% эмиссии, у остальных — по 25%. Параметры установлены по итогам аукциона, который завершился на днях. Банки-огранизаторы запросили вознаграждение в размере 1,5% от номинального объема эмиссии. Само размещение может пройти в первом полугодии 2023 года.

Размещение субординированных облигаций — довольно редкий способ увеличения капитала. В частности, в прошлом году валютные суборды размещали в основном госбанки, ограниченные в привлечении акционерного капитала из-за санкций,— ВТБ, Сбербанк и ГПБ (см. “Ъ” от 12 января). В этом году они, а также ряд других банков (МТС-банк, Совкомбанк, РСХБ) планировали привлекать таким образом средства в капитал. При этом, как правило, субординированные облигации размещают сами банки-эмитенты.

До сих пор основным источником пополнения капитала банка «Дом.РФ» были прямые вливания со стороны материнской структуры — АО «Дом.РФ». В 2021 году уставный капитал банка вырос на 31,5 млрд руб., в текущем году его увеличат на 30 млрд руб. В банке появление субординированных облигаций объясняют «диверсификацией источников фондирования» и поиском «новых источников роста».

«Согласно действующим планам, банк рассчитывает продолжать наращивать кредитную активность, что будет приводить к загрузке капитала»,— отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

Акции госбанков не были интересны и до начала военных действий, о чем свидетельствует несостоявшееся IPO ФК «Открытие» (см. “Ъ” от 21 декабря 2020 года), отмечает один из портфельных управляющих. По его словам, сейчас привлечь акционерный капитал на рыночных условиях тем более не получится. Поэтому субординированные облигации и для банка, и для инвесторов предпочтительнее выпуска акций.

«Для банка это возможность относительно быстро и с низкими издержками привлечь финансирование, которое можно включить в капитал, при этом акционерный контроль не уменьшается»,— поясняет руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев. «Инвестору он позволяет получать заранее определенный процентный доход и не зависеть от выплаты дивидендов, которые могут быть отменены, например, в случае снижения прибыли»,— дополняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Вместе с тем, отмечает руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков, выпуск субординированного долга будет стоить довольно дорого. По его оценке, доходность нового бонда должна будет быть выше более чем на 300 базисных пунктов доходности ОФЗ. По оценкам аналитиков, банк «Дом.РФ» может разместить облигации под 11–12% годовых. Но даже в этом случае выпустить суборд будет трудно, считает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков. «Даже в обычных облигациях "Роснано", ГТЛК, судя их котировкам, увеличивается риск дефолтов. Что уж говорить о субордах»,— отмечает он. Впрочем, уточняет господин Доронкин, на текущий момент банк «Дом.РФ» демонстрирует высокий уровень рентабельности капитала, что и позволяет прибегнуть к платному источнику его формирования.

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев