Моллюсенькие налоги

Увеличение в ноябре ставок сбора за добычу некоторых видов двустворчатых моллюсков в 1,6 тыс. раз обеспокоило добытчиков этого ресурса. Связанная с семьей экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина компания предупредила регуляторов о возможной остановке промысла из-за снижения рентабельности. Чиновники уверяют, что ставки сбора согласовывались всеми сторонами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Добытчикам некоторых моллюсков грозит остановка промысла из-за резкого увеличения ставок сбора за добычу. Об этом гендиректор приморского ООО «Акватехнологии» Сергей Слепченко сообщил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву и руководителю Росрыболовства Илье Шестакову. Копия письма от 25 ноября есть у “Ъ”.

«Акватехнологии», следует из ЕГРЮЛ, на 50% контролируются АО «Дальинвестгрупп», которое на рынке связывают с семьей экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина. Как сказано в письме компании, при повышении ставок сбора за добычу водных биоресурсов в ноябре почти для всех моллюсков сбор увеличен в 7,5 раза, до 150 руб. за тонну. Но для двух видов — спизулы и корбикулы — ставки выросли в 1,62 тыс. раз, до 32,4 тыс. и 19,8 тыс. руб. за тонну соответственно. В результате, говорится в письме, размер сбора за ресурсы достиг 16,5% от их средней цены, а при промысле краба и креветки соотношение не превышает 2%.

Как поясняет президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, спизула в первую очередь широко используется в азиатской кухне и имеет устойчивый спрос в Китае, Японии и Корее. А корбикула популярна в основном в Японии, где применяется и в медицинских целях. Часть этих моллюсков поставляется и на российский рынок, добавляет он.

«Акватехнологии» владеют более 86% квот на вылов спизулы (около 517 тонн на 2022 год) и почти 99% квот на добычу корбикулы (свыше 540 тонн). По словам Сергея Слепченко, при текущих ставках сбора бизнес по добыче этих моллюсков перестанет быть рентабельным, что повлечет за собой остановку промысла и сокращение рабочих мест. «Акватехнологии» просят установить ставки сбора на уровне не более 600 руб. за тонну — 2% от средней цены.

Как отмечает Герман Зверев, ставки сбора не повышались с 2008 года, и цены на рыбу и морепродукты существенно выросли, но индексация должна иметь экономическое обоснование, а ставки в одном сегменте, например моллюсков, справедливо повышать одинаково. Кроме того, подчеркивает он, ставки сбора на эти два вида моллюсков не обсуждались с отраслевым сообществом и были внесены в ходе подготовки законопроекта об индексации ко второму чтению.

Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что ставки сбора высчитывались исходя из определенной экспертами рыночной стоимости ресурса и, возможно, проблема могла появиться именно на этом этапе. Он согласен, что сбор в размере 16,5% от средней цены — очень высокий показатель для отрасли, добавляя, что налоговая нагрузка растет. В начале 2023 года компании должны сразу выплатить государству 15% сбора за все свои ресурсы, оставшиеся 85% — в течение года, и только в 2024 году бизнес может претендовать на налоговый вычет, указывает господин Сенников. Хотя управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов считает, что удорожание банковского финансирования и рост стоимости топлива влияют на бизнес предприятий на порядок хуже, чем увеличение ставок сбора. А глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отмечает, что бизнес в отрасли все больше усложняют изменения регулирования.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин добавляет, что «Акватехнологии» запустили производство консервированных моллюсков для внутреннего рынка. А если ставки сбора за ресурс рассчитывались исходя из экспортной цены, такой проект не может быть рентабельным, говорит он. Кроме того, продолжает эксперт, стоимость моллюсков сильно варьируется. В Минсельхозе и Росрыбловстве заявили “Ъ”, что обращение будет рассмотрено. В Росрыболовстве добавили, что ставки сбора обсуждались при рассмотрении законопроекта и были согласованы всеми заинтересованными сторонами.

Анатолий Костырев