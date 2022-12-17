18 декабря исполняется 67 лет журналисту, историку, педагогу, бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову*

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Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Алексей Венедиктов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Альфа-банка Олег Сысуев:

— Рад поздравить Алексея Алексеевича с днем рождения! Я все время думал, кого он мне напоминает, и понял, что он напоминает мне агента. Агента информации, агента правды, агента открытости, агента прозрачности. И я желаю ему, чтобы он в этом качестве был известен всем и оставался всегда таким же неприкрытым агентом. И я уверен, что «Эхо» вернется, ведь оно всегда возвращается.

*Внесен в реестр иностранных агентов Минюста РФ.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»