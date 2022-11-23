0,3 процента составил прирост объема потребительских ссуд, выданных банками населению в октябре по сравнению с сентябрем 2022 года, оценил ЦБ. Вероятнее всего, замедление динамики необеспеченных кредитов вызвано снижением спроса со стороны физлиц, которые отложили крупные покупки на фоне возросшей неопределенности — и ужесточением кредитной политики банков, в том числе повышением стоимости кредитов (ставки по вновь выдаваемым кредитам выросли в октябре примерно на 2 процентных пункта), поясняют в Банке России. По предварительным данным, объемы выдачи ипотечных кредитов в октябре замедлились до 1,8% с 2,3% в сентябре, также из-за роста неопределенности как для заемщиков, так и для банков.