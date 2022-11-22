На криптовалютном рынке как-то небиткойно

Падение криптовалютного рынка после банкротства биржи FTX приостановилось. Утром вторника 22 ноября еще шла игра на понижение курсов криптовалют, однако затем котировки пошли вверх — ведущие криптовалюты подорожали на 2–7%. Впрочем, эксперты считают, что на рынке наблюдается лишь кратковременная коррекция, после которой стоимость цифровых валют может вновь пойти вниз — рынок может потерять еще 10–15%, а курс биткойна может откатиться до $10 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Крипторынок начал приходить в себя после жесткого негатива банкротства биржи FTX. Попытки продолжения игры на понижение с утра не имели успеха, и во второй половине дня во вторник, 22 ноября, большинство ведущих криптовалют показали рост котировок.

По данным Coinmarketcap.com, курс биткойна (BTC) превышал $16,3 тыс., на 3,3% выше закрытия предыдущего дня. Котировки эфира прибавили больше 2%, достигнув отметки $1,13 тыс. Другие валюты — Binance Coin, Cardano, Dogecoin, Polygon — прибавили с закрытия торгов в понедельник 2–7%, а Litecoin подорожал более чем на 14%.

В начале ноября стало известно о проблемах биржи FTX с ликвидностью. По данным WSJ, значительная часть клиентских средств биржи была передана в компанию Alameda Research, финансировавшую высокорискованные операции. Токен биржи FTT обвалился, обрушив котировки крипторынка, а сама биржа объявила о банкротстве. Тогда биткойн и эфир потеряли за несколько дней 24–32%, а некоторые криптовалюты обесценились в три раза.

Участники рынка расценивают нынешнее восстановление рынка как временную коррекцию. На спокойном рынке баланс между покупкой и предложением примерно равен, и движения плюс-минус 2–3% не влияют на общую ситуацию, отмечает глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев. При этом, по его словам, негатив от банкротства FTX только начал разворачиваться.

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Сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман говорит, что на подходе к банкротству стоит «очень крупный финансовый институт Genesis, который принадлежит Digital Currency Group (DCG), которая также владеет CoinDesk, крупнейшим криптофондом Grayscale». Сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов отмечает, что пока до конца не ясны последствия краха FTX и Alameda, поскольку «те, кто от них зависел, кто в них инвестировал, еще пытаются как-то справиться с ситуацией — списать инвестиции, как Temasek, или найти нового инвестора для восполнения ликвидности, как Genesis».

На данный момент, по мнению экспертов, рынок еще не достиг своего дна. В декабре падение биткойна продолжится, ожидает господин Некрасов, он допускает снижение курса до $13 тыс.

Роман Кауфман ожидает снижения рынка еще на 10–15%. И связывает это с предстоящими балансовыми отчетами крупных фондов и институциональных инвесторов, «а значит, мы узнаем еще не об одном фонде с пустыми резервами и долгами».

В таких условиях котировки биткойна, по его оценке, могут упасть вплоть до $10 тыс. Сергей Менделеев не исключает, что ведущая криптовалюта опустится даже ниже этой отметки — «вероятное банкротство крупнейших организаций вроде Genesis может крайне негативно повлиять на рынок». При этом эксперты все дальше отодвигают восстановление крипторынка, ожидая его не раньше, чем через год, в четвертом квартале 2023 года.

Ксения Куликова