Сицилийская защита

Риск остановки принадлежащего ЛУКОЙЛу нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии может заставить власти Италии попросить ЕС отложить введение эмбарго на поставки российской нефти для этого предприятия. На прошлой неделе в Сиракузах прошли профсоюзные манифестации против закрытия завода. В случае эмбарго ISAB лишится нефти из РФ, при этом банки не хотят финансировать поставки нефти на завод ЛУКОЙЛа из других стран. Ситуация может потребовать от властей Италии экстренных мер вплоть до национализации. Эксперты считают маловероятным вариант отсрочки действия эмбарго для ISAB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Antonio Parrinello / Reuters Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Власти Италии могут обратиться к ЕС с просьбой об отсрочке эмбарго на нефть из России для НПЗ ЛУКОЙЛа ISAB на Сицилии, цитирует Reuters министра экономического развития этой страны Адольфо Урсо. Запрет на поставки нефти из РФ, вступающий в силу с 5 декабря, может привести к остановке завода, который сейчас снабжается российским сырьем.

ЕС еще на этапе обсуждения эмбарго дал отсрочку Болгарии, где ЛУКОЙЛу принадлежит НПЗ в Бургасе, а также Венгрии.

ISAB может потреблять и ближневосточную нефть, однако контрагенты отказываются предоставлять финансирование для альтернативных поставок, хотя ЛУКОЙЛ и его дочерний швейцарский трейдер Litasco не находятся под санкциями.

Риски закрытия предприятия привели к тому, что на прошлой неделе несколько тысяч человек вышли на протесты против остановки ISAB. В ЛУКОЙЛе отказались от комментариев.

Также господин Урсо собирается обсудить с банками кредитование поставок под гарантии итальянского экспортно-кредитного агентства SACE. Эта мера позволила бы закупать нефть у нероссийских поставщиков. Прежде ЛУКОЙЛ пытался найти покупателя на завод, однако заявка американского фонда Crossbridge была отклонена.

До сих пор наиболее радикальным было решение властей Германии, которые в сентябре взяли под контроль нефтеперерабатывающие активы «Роснефти» в стране. Однако «Роснефть», в отличие от ЛУКОЙЛа, в мае попала под санкции ЕС.

В правительстве Италии пока не готовы на национализацию в отношении ISAB.

Опрошенные “Ъ” эксперты почти не верят в возможность получить освобождение от эмбарго для завода ЛУКОЙЛа. По мнению Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, правительству Италии будет непросто добиться отсрочки — это может создать прецедент для других НПЗ, например для НПЗ ЛУКОЙЛа в Румынии. ЕС, скорее всего, постарается избежать предоставления индивидуальных исключений, полагает эксперт, считая, что возможным выходом из ситуации может стать переход завода под контроль государства.

Эксперт отмечает, что ISAB был построен в середине 1970-х годов и использует в качестве сырья не только Urals, но и нефти, поставляемые из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В последние годы загрузка НПЗ составляла 10–11 млн тонн (в пандемийном 2020 году — 8 млн тонн), на ISAB приходится 22% всех поставок топлива на итальянский рынок, при этом более 95% производимых НПЗ нефтепродуктов реализуются через Lukoil Italia и Litasco.

Партнер адвокатского бюро «А-Про» Екатерина Макеева напоминает, что Болгария получила отсрочку до конца 2024 года в расчете на разработку альтернативных маршрутов поставок. Отсрочка от эмбарго для ISAB потребует изменений регламента ЕС 833/2014, но это маловероятно, учитывая общую стратегию на отказ от российской нефти, поясняет она. По ее мнению, более вероятно наделение национальных органов правом предоставлять лицензии на определенные действия и в установленные ЕС сроки, как это произошло в случае с взаимодействием с российским Национальным расчетным депозитарием. Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян уточняет, что решение об отсрочке должно быть единогласно принято всеми членами ЕС, что сейчас выглядит маловероятным.

Дмитрий Козлов