Гранды с изъяном

Группа H стартующего 20 ноября в Катаре чемпионата мира по футболу представляется чуть ли не самой непредсказуемой среди всех восьми. Дело в том, что по поводу потенциала обоих ее формальных фаворитов — сборных Португалии и Уругвая — возникает множество вопросов. По крайней мере вряд ли кто-то удивится, если в матчах с соперниками — командами Ганы и Южной Кореи — у них возникнут серьезные проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В какой форме 37-летний лидер сборной Португалии Криштиану Роналду (№7), практически не имевший игровой практики в «Манчестер Юнайтед», подойдет к чемпионату мира, угадать невозможно

Фото: Armando Franca / AP В какой форме 37-летний лидер сборной Португалии Криштиану Роналду (№7), практически не имевший игровой практики в «Манчестер Юнайтед», подойдет к чемпионату мира, угадать невозможно

Фото: Armando Franca / AP

Если выбирать емкое определение для того, чтобы охарактеризовать перед катарским чемпионатом мира сборные Португалии и Уругвая, то слово «стремноватые» подойдет, кажется, идеально. По крайней мере вопросов по поводу их состояния и возможностей куча.

Португальская команда должна была насторожить тех, кто за нее переживает, по ходу отборочного турнира: невыразительные игры, отданное сербам после домашнего поражения первое место вместе с прямой путевкой на первенство. Попасть в Катар португальцам в итоге здорово помогла сборная Северной Македонии, избавившая их от необходимости биться в решающем матче play-off с чемпионами Европы итальянцами.

Еще больше сомнений насчет португальцев должно было появиться этой осенью, то есть непосредственно перед чемпионатом мира. Они связаны с травмой, из-за которой в катарскую заявку не попал Диогу Жоту, самый надежный португальский бомбардир, а также с ситуацией, в которой очутился конфликтующий с руководителями «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Без Роналду, даже 37-летнего, сборную Португалии все равно представить невозможно. Как невозможно угадать, в какой форме опальный гений подойдет к чемпионату. Если в плохой, то это будет настоящее испытание для тренера Фернанду Сантуша: не поставишь в состав легенду — прибьют свои же, а поставишь — рискуешь поломать игру.

Тех, кто все-таки рассчитывает увидеть португальцев на продвинутых стадиях play-off, может, правда, утешить констатация того факта, что, даже если забыть о Диогу Жоте и злом Криштиану Роналду, в заявке сборной Португалии все равно полно прекрасных игроков. Рафаэл Леан расцвел в «Милане», превратившись в одного из острейших игроков итальянского чемпионата, а Рубен Диаш в «Манчестер Юнайтед» показал себя одним из лучших центральных защитников мира. А есть ведь еще Жуан Канселу, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жуан Феликс. С таким набором, по идее, можно мечтать о многом, нужно только, чтобы он наконец заработал эффективно и слаженно.

Сборная Уругвая, как и португальцы, тоже жутко мучилась в квалификации к мировому первенству. А мучения привели к отставке тренера-патриарха Оскара Табареса и назначению на освободившийся пост имеющего скромный послужной список Диего Алонсо, никогда не трудившегося на том уровне, куда его теперь занесло.

Наследство ему досталось не без изъянов. Основные — это возраст прежних героев сборной Уругвая, заставлявших бояться ее даже величайших из соперников. Диего Годину — 36 лет, Луису Суаресу с Эдинсоном Кавани — по 35. Годин и Суарес уже доигрывают — в Аргентине и Уругвае. Кавани еще пытается цепляться за европейскую «большую пятерку», но «Валенсия» — это, похоже, его потолок. Едва ли они способны на подвиги. При этом без Суареса, который и ум, и честь, и совесть, сборная Уругвая обходиться не может точно так же, как сборная Португалии без Роналду, как бы тот себя ни чувствовал.

Впрочем, не исключено, сгущать краски и не стоит. В конце концов, даже учитывая закат Година, Суареса и Кавани, уругвайская сборная по-прежнему крепка абсолютно во всех без исключения линиях. В воротах — матерый Фернандо Муслера. В центре обороны к Хосе Хименесу добавился прогрессирующий в «Барселоне» Рональд Араухо. В полузащите дозрели до элитного статуса Родриго Бентанкур и Федерико Вальверде. А в атаке рядом с Суаресом можно поставить молодого Дарвина Нуньеса, и такое сочетание матерости и свежести представляется весьма занятным. Так что уругвайцы, может, еще и повоюют.

Сборная Южной Кореи, которую тренирует человек, прекрасно знающий наиболее мощного конкурента в квартете,— португалец Паулу Бенту, десятилетиями тщательно бережет свои лучшие качества: это работоспособность, умение держать высокий темп на протяжении всего матча. Они часто доставляют трудности даже топовым сборным. На прошлом чемпионате мира корейцы, например, не вышли из группы, зато не выпустили из нее и сборную Германии, прихлопнув ее в классическом для себя стиле: оба гола измочаленные неутомимыми оппонентами немцы пропустили в компенсированное время.

Работоспособность, разумеется, неплохо сдобрить классом отдельных звезд. В нынешней корейской сборной имеются и они, пусть, по существу, это всего два игрока. Первый — неожиданно уверенно освоившийся в роли центрального защитника «Наполи» Ким Мин Чжэ, притом что с качественными футболистами этого амплуа в команде всегда был дефицит. Второй — ну, естественно, Сон Хын Мин, который, ведя за собой «Тоттенхем», претендует на звание наиболее острого игрока английского чемпионата. В сборной он человек-оркестр. Сон Хын Мин и разгоняет атаки, и завершает их, он и снайпер, и ассистент. В общем, это тот человек, вокруг которого вертится вся игра.

Но существует загвоздка. Под занавес группового этапа Лиги чемпионов в матче с «Марселем» корейцу сломали лицевые кости. Лицо, конечно, не нога, но в любом случае повреждение потребовало сложной операции и периода восстановления. И на пользу Сон Хын Мину эти приключения явно не пойдут.

Выступления сборной Ганы в 2022 году наверняка вызывали смешанные эмоции у тех, кому она дорога. На Кубке Африки ганцы, континентальный гранд, потерпели сокрушительный провал, завершив борьбу уже на групповом этапе и умудрившись проиграть команде Коморских Островов. Зато потом они дожали в решающей стадии отбора на мировое первенство вставших на пути могучих нигерийцев. Это был тот редчайший случай, когда ганские футболисты проявили железный характер, не прогнувшись под чужим давлением: на родине их часто упрекают в психологической неустойчивости.

Если они проявят характер и в Катаре, то могут преподнести сюрпризы. Заявка у сборной Ганы отнюдь не блеклая. В ней несколько хороших защитников из приличных европейских клубов вроде «Лестера», «Страсбурга» и «Сельты», а дефицит форвардов компенсировал Инаки Уильямс. Он родился в Испании, всю жизнь играет за «Атлетик», а баски считают его за своего. Уильямс даже провел матч за сборную Испании, но в конце концов решил сменить спортивное гражданство и представлять страну своих родителей, эмигрировавших в Европу.

Однако львиная доля ганской силы — в полузащите. В ней рядышком с возрастным, но все еще техничным Андре Айю играют находящийся на пике Томас Парти из «Арсенала» и яркий талант «Аякса» Мохаммед Кудус — сочетание чрезвычайно любопытное.

Группа H Сборная Португалии Место в рейтинге FIFA — 9-е. Чемпионат мира 2018 года — 1/8 финала. Ключевые игроки — Рубен Диаш, Жуан Канселу, Бернарду Силва (все — «Манчестер Сити», Англия), Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду (оба — «Манчестер Юнайтед», Англия), Рафаэл Леан («Милан», Италия). Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,63. Сборная Уругвая Место в рейтинге FIFA — 14-е. Чемпионат мира 2018 года — 1/4 финала. Ключевые игроки — Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция), Хосе Хименес («Атлетико», Испания), Рональд Араухо («Барселона», Испания), Родриго Бентанкур («Тоттенхем», Англия), Федерико Вальверде («Реал», Испания), Луис Суарес («Насьональ»). Коэффициент Winline на первое место в группе — 3. Сборная Южной Кореи Место в рейтинге FIFA — 28-е. Чемпионат мира 2018 года — групповой этап. Ключевые игроки — Ким Сын Гю («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), Ким Мин Чжэ («Наполи», Италия), Сон Хын Мин («Тоттенхем», Англия). Коэффициент Winline на первое место в группе — 11. Сборная Ганы Место в рейтинге FIFA — 61-е. Чемпионат мира 2018 года — не участвовала. Ключевые игроки — Александр Джику («Страсбург»), Даниэль Амарти («Лестер», Англия), Андре Айю («Аль-Садд», Катар), Томас Парти («Арсенал», Англия), Мохаммед Кудус («Аякс», Нидерланды), Инаки Уильямс («Атлетик», Испания), Джордан Айю («Кристал Пэлас», Англия). Коэффициент Winline на первое место в группе — 13.

Алексей Доспехов