Из антрацита высекают пошлину

Минэнерго предлагает повысить цену отсечения в экспортной пошлине на антрацит, которая должна заработать со следующего года. Сейчас пошлину на антрацит предполагается взимать по аналогии с энергетическим углем — при превышении цены на FOB в $150 за тонну. Минэнерго выступает за уравнивание антрацита с коксующимся углем, у которого цена отсечения составляет $170 за тонну. Такое решение могло бы сэкономить экспортерам антрацита $8 на тонну в виде пошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Минэнерго предлагает повысить цену отсечения для взимания экспортной пошлины с антрацита со $150 за тонну до $170. Такие идеи содержатся в октябрьской презентации аналитического центра РЭА Минэнерго. Презентацию опубликовал Telegram-канал «СоветБезРынка». В Минэнерго, а также угольных компаниях комментариев не предоставили. В Минфине перенаправили “Ъ” в Минэнерго.

Экспортная пошлина на уголь заработает со следующего года и будет взиматься при превышении цены на FOB в $150 за тонну в случае энергетического угля и в $170 за тонну для коксующегося. Антрацит приравнен к энергетическому углю. Ставка пошлины одинаковая — 40%.

В презентации аналитического центра РЭА указано, что антрацит по своим качественным, рыночным, логистическим и налоговым характеристикам ближе к коксующимся углям, чем к энергетическим. В частности, с антрацита берется наиболее высокий НДПИ среди всех углей — 318 руб. за тонну против 92 руб. за тонну энергетического угля. С начала года уровень железнодорожного тарифа на перевозку антрацита приравнен к тарифу для коксующихся углей. Наконец, на мировом рынке антрацит торгуется в категории металлургических углей и является альтернативой коксующемуся.

Минфин заложил в бюджет на будущие три года введение экспортной пошлины на удобрения и уголь на случай сохранения высоких цен на них. В 2023 году, согласно проекту бюджета, планируется получить от пошлин 135,6 млрд руб., хотя, по словам официальных лиц, шансы на это малы. «В следующем году, скорее всего, вряд ли мы будем использовать этот инструмент, но если цены будут благоприятными, сверхблагоприятными — заработает экспортная пошлина»,— говорил 17 октября министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Между тем, по прогнозам аналитического центра РЭА, в первом квартале при экспорте угля в восточном направлении цены на FOB могут превысить планку, при которой вводится пошлина. Так, в первом квартале 2023 года цена коксующегося угля на базисе FOB при поставках из Кемеровской области в Китай и Индию через порт Находка составит $194 и $190 соответственно. При поставках в Китай и Индию из Новосибирской области, где расположены активы крупнейшего производителя антрацита «Сибантрацита», цена в порту Находка составит $164 и $160 соответственно. Также пошлина, возможно, возникнет при поставках антрацита в Индию через порт Тамань, где цена на FOB может достичь $178, через Мурманск ($157) и Усть-Лугу ($163).

Пошлина в основном затронет «Сибантрацит», который в 2021 году добыл 22,6 млн тонн металлургических углей и антрацита, экспортировав практически весь объем добычи. Так, в случае если цена на FOB будет на $40 выше цены отсечения, компании, вероятно, придется заплатить около $350 млн экспортной пошлины при сохранении экспорта на уровне 2021 года.

Сегодня антрацит российского происхождения на мировых рынках стоит на уровне $135 за тонну, говорит Сергей Гришунин из НРА. Этот уголь редко идет в энергетический сектор и чаще применяется промышленностью. По мнению аналитика, перспективы промышленности Европы и стран Азии в следующем году выглядят слабо и ожидать роста цен на антрацит на мировых рынках выше уровня $200–250 за тонну не приходится. При этом российский уголь пока продается с дисконтом в 40–60% к мировым ценам. «Поэтому риск того, что угольщики будут платить пошлину в следующем году, низок»,— добавил Сергей Гришунин.

Евгений Зайнуллин