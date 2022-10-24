«Зенит» набил полную сетку

«Зенит» легко сохранил огромный отрыв от преследователей в таблице чемпионата России, неожиданно крупно, со счетом 7:0, разгромив в заключительный день 14-го тура на своем поле «Сочи». В этот же вечер недавний аутсайдер «Урал», переживающий осенью невероятный подъем, справился дома — 2:1 — с «Крыльями Советов», еще слегка укрепив свои позиции в первенстве.
Очередной тур чемпионата России завершил матч с неплохой формально «вывеской», которой совершенно не соответствовало его содержание. Встречались победитель и серебряный призер предыдущего первенства. Такое сочетание вроде бы сулило какую-никакую борьбу, но в реальности ничего похожего на нее не было.
«Зенит» забил в первой же своей более или менее внятной атаке.
Никто из сочинцев не среагировал на забегание Вендела у левого края штрафной, и обороняющимся не помогло даже то обстоятельство, что прострел у бразильца, по сути, не получился. Мяч полетел в сочинского лидера Кристиана Нобоа, но от него срикошетил именно в игрока «Зенита», больше остальных похожего на предполагаемого адресата прострела,— Ивана Сергеева. А дальше произошло удивительное. От груди Сергеева мяч взмыл в воздух и парашютиком опустился под перекладину.
Следующего зенитовского гола долго ждать не пришлось. Состоялся он после того, как Вендел и Малком на скорости раскроили защиту «Сочи». Гости метались на последнем рубеже, силясь угадать новый ход шустрого дуэта, но все было бессмысленно. Малком обвел защитника, а потом принялся расстреливать голкипера Сослана Джанаева. С первым ударом форварда тот справился, со вторым, через секунду,— нет.
А облитые ведром ледяной воды сочинцы продолжали фальшивить, и вскоре у Малкома появился шанс убежать один на один с Джанаевым. Побег сорвал возле линии штрафной Артем Мещанинов. Момент проверял VAR, но арбитр Евгений Кукуляк заранее достал из кармана красную карточку, понимая, что нарушитель ее наверняка заслужил. «Сочи» остался в меньшинстве.
Эти события могли, разумеется, подействовать не только на гостей, но и на хозяев, лишив их мотивации: все равно три очка никуда не денутся. Но в разгар осени «Зенит», кажется, набрал такой тонус, когда в любой ситуации футбол — в радость.
Вкус к атакам он не потерял и до перерыва успел забить еще дважды. Сергееву оформить дубль помог еще один рикошет, теперь уже от Джанаева, который не смог остановить передачу Вячеслава Караваева. А Вендел уложил мяч в сетку идеально исполненным ударом с пары десятков метров.
Самое странное, что даже перерыв не заставил «Зенит» хотя бы чуть-чуть успокоиться. Ну, или это «Сочи» уже был в таком скверном состоянии, что на его фоне и притормозивший чемпион все равно смотрелся гигантом, который творит на поле все, что душе угодно. В сочинские ворота в итоге влетели еще три мяча — от Вильмара Барриоса, Малкома и Густаво Мантуана. Два последних — после ляпов Артура Юсупова и Джанаева, лучше всего рассказывавших о том, что за настроение сейчас у гостей.
Выигрыш сохранил «Зениту» огромный запас прочности. От ближайшего преследователя — «Спартака» — лидера чемпионата отделяют семь очков.
А вот «Сочи», который, как казалось сравнительно недавно, готов снова драться за медали, отстает от замыкающего топ-тройку ЦСКА на шесть баллов.
В другом матче дня «Урал» закрепил за собой статус главного превращения осени в российском футболе. Екатеринбургский клуб летом выглядел аутсайдером, обреченным на тяжелую борьбу за выживание, но через некоторое время после появления в нем нового тренера — Виктора Гончаренко — вдруг пережил поразительную трансформацию. Победа над «Крыльями Советов» — 2:1 — стала для «Урала» четвертой подряд в первенстве. А если считать все официальные матчи, то есть приплюсовать к чемпионату Кубок России, в котором у команды тоже все хорошо,— шестой. И он уже отнюдь не в подвале таблицы, а в хвосте топ-десятки, гораздо ближе к спокойной серединке, нежели к опасной зоне.
В игре с «Крыльями Советов» почти все решил эпизод в середине первого тайма. Влетевший в чужую штрафную форвард «Урала» Лазар Ранджелович обыграл вратаря Богдана Овсянникова, но того подстраховал Гленн Бейл. Правда, включившийся VAR подтвердил: самарец сыграл рукой. Судья Кирилл Левников, естественно, применил двойное наказание — назначил пенальти, а еще удалил Бейла.
Алексей Каштанов одиннадцатиметровый реализовал, а оставшимся в меньшинстве «Крыльям» не стоило рассчитывать на преимущество. Свой гол они все-таки забили, но уже в концовке матча и после того, как сами пропустили второй мяч.
14-й тур
«Урал»—«Крылья Советов» 2:1
Каштанов, 26 (пен.); Газинский, 64 — Глушенков, 82. Удаление: Бейл («Крылья Советов»), 24.
«Зенит»—«Сочи» 7:0
Сергеев, 2, 25; Малком, 11, 74; Вендел, 32; Барриос, 53; Мантуан, 76. Удаление: Мещанинов («Сочи»), 20.
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Зенит» 11 3 0 43:5 36
2. «Спартак» 9 2 3 36:16 29
3. ЦСКА 7 5 2 28:15 26
4. «Ростов» 7 5 2 25:20 26
5. «Краснодар» 7 3 4 27:20 24
6. «Ахмат» 7 2 5 22:21 23
7. «Динамо» 6 5 3 24:17 23
8. «Сочи» 6 2 6 22:29 20
9. «Оренбург» 6 1 7 24:33 19
10. «Урал» 5 1 8 15:24 16
11. «Крылья Советов» 3 5 6 15:21 14
12. «Нижний Новгород» 3 4 7 17:25 13
13. «Факел» 1 9 4 17:24 12
14. «Локомотив» 3 3 8 17:29 12
15. «Химки» 2 3 9 13:28 9
16. «Торпедо» 1 3 10 7:25 6