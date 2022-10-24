«Зенит» набил полную сетку

«Зенит» легко сохранил огромный отрыв от преследователей в таблице чемпионата России, неожиданно крупно, со счетом 7:0, разгромив в заключительный день 14-го тура на своем поле «Сочи». В этот же вечер недавний аутсайдер «Урал», переживающий осенью невероятный подъем, справился дома — 2:1 — с «Крыльями Советов», еще слегка укрепив свои позиции в первенстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Форвард «Зенита» Малком (в синей форме), забив два мяча в ворота «Сочи», сравнялся в списке бомбардиров чемпионата России со спартаковцем Квинси Промесом и оренбуржцем Владимиром Сычевым. На счету каждого из них 11 голов Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Два из семи мячей в ворота «Сочи» забил форвард «Зенита» Малком (в синей форме) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Момент матча между «Зенитом» и «Сочи» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 4 Форвард «Зенита» Малком (в синей форме), забив два мяча в ворота «Сочи», сравнялся в списке бомбардиров чемпионата России со спартаковцем Квинси Промесом и оренбуржцем Владимиром Сычевым. На счету каждого из них 11 голов Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Два из семи мячей в ворота «Сочи» забил форвард «Зенита» Малком (в синей форме) Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Момент матча между «Зенитом» и «Сочи» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Игрок команды «Зенит» Иван Сергеев Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Очередной тур чемпионата России завершил матч с неплохой формально «вывеской», которой совершенно не соответствовало его содержание. Встречались победитель и серебряный призер предыдущего первенства. Такое сочетание вроде бы сулило какую-никакую борьбу, но в реальности ничего похожего на нее не было.

«Зенит» забил в первой же своей более или менее внятной атаке.

Никто из сочинцев не среагировал на забегание Вендела у левого края штрафной, и обороняющимся не помогло даже то обстоятельство, что прострел у бразильца, по сути, не получился. Мяч полетел в сочинского лидера Кристиана Нобоа, но от него срикошетил именно в игрока «Зенита», больше остальных похожего на предполагаемого адресата прострела,— Ивана Сергеева. А дальше произошло удивительное. От груди Сергеева мяч взмыл в воздух и парашютиком опустился под перекладину.

Следующего зенитовского гола долго ждать не пришлось. Состоялся он после того, как Вендел и Малком на скорости раскроили защиту «Сочи». Гости метались на последнем рубеже, силясь угадать новый ход шустрого дуэта, но все было бессмысленно. Малком обвел защитника, а потом принялся расстреливать голкипера Сослана Джанаева. С первым ударом форварда тот справился, со вторым, через секунду,— нет.

А облитые ведром ледяной воды сочинцы продолжали фальшивить, и вскоре у Малкома появился шанс убежать один на один с Джанаевым. Побег сорвал возле линии штрафной Артем Мещанинов. Момент проверял VAR, но арбитр Евгений Кукуляк заранее достал из кармана красную карточку, понимая, что нарушитель ее наверняка заслужил. «Сочи» остался в меньшинстве.

Эти события могли, разумеется, подействовать не только на гостей, но и на хозяев, лишив их мотивации: все равно три очка никуда не денутся. Но в разгар осени «Зенит», кажется, набрал такой тонус, когда в любой ситуации футбол — в радость.

Вкус к атакам он не потерял и до перерыва успел забить еще дважды. Сергееву оформить дубль помог еще один рикошет, теперь уже от Джанаева, который не смог остановить передачу Вячеслава Караваева. А Вендел уложил мяч в сетку идеально исполненным ударом с пары десятков метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Момент матча между «Зенитом» и «Сочи» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Момент матча между «Зенитом» и «Сочи» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Слева направо: игрок команды «Сочи» Ванья Дркушич, игрок «Зенита» Иван Сергеев и вратарь «Сочи» Сослан Джанаев Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Момент матча между «Зенитом» и «Сочи» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Момент матча между «Зенитом» и «Сочи» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Момент матча между «Зенитом» и «Сочи» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Слева направо: игрок команды «Сочи» Ванья Дркушич, игрок «Зенита» Иван Сергеев и вратарь «Сочи» Сослан Джанаев Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Момент матча между «Зенитом» и «Сочи» Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото

Самое странное, что даже перерыв не заставил «Зенит» хотя бы чуть-чуть успокоиться. Ну, или это «Сочи» уже был в таком скверном состоянии, что на его фоне и притормозивший чемпион все равно смотрелся гигантом, который творит на поле все, что душе угодно. В сочинские ворота в итоге влетели еще три мяча — от Вильмара Барриоса, Малкома и Густаво Мантуана. Два последних — после ляпов Артура Юсупова и Джанаева, лучше всего рассказывавших о том, что за настроение сейчас у гостей.

Выигрыш сохранил «Зениту» огромный запас прочности. От ближайшего преследователя — «Спартака» — лидера чемпионата отделяют семь очков.

А вот «Сочи», который, как казалось сравнительно недавно, готов снова драться за медали, отстает от замыкающего топ-тройку ЦСКА на шесть баллов.

В другом матче дня «Урал» закрепил за собой статус главного превращения осени в российском футболе. Екатеринбургский клуб летом выглядел аутсайдером, обреченным на тяжелую борьбу за выживание, но через некоторое время после появления в нем нового тренера — Виктора Гончаренко — вдруг пережил поразительную трансформацию. Победа над «Крыльями Советов» — 2:1 — стала для «Урала» четвертой подряд в первенстве. А если считать все официальные матчи, то есть приплюсовать к чемпионату Кубок России, в котором у команды тоже все хорошо,— шестой. И он уже отнюдь не в подвале таблицы, а в хвосте топ-десятки, гораздо ближе к спокойной серединке, нежели к опасной зоне.

В игре с «Крыльями Советов» почти все решил эпизод в середине первого тайма. Влетевший в чужую штрафную форвард «Урала» Лазар Ранджелович обыграл вратаря Богдана Овсянникова, но того подстраховал Гленн Бейл. Правда, включившийся VAR подтвердил: самарец сыграл рукой. Судья Кирилл Левников, естественно, применил двойное наказание — назначил пенальти, а еще удалил Бейла.

Алексей Каштанов одиннадцатиметровый реализовал, а оставшимся в меньшинстве «Крыльям» не стоило рассчитывать на преимущество. Свой гол они все-таки забили, но уже в концовке матча и после того, как сами пропустили второй мяч.

Алексей Доспехов